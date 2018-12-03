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شاهد| أردوغان: سنلجأ للأمم المتحدة في قضية خاشقجي إذا لزم الأمر

3/12/2018

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة التحقيق في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأن القضية إذا لزم الأمر.

تصريحات أردوغان جاءت في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، كما أدلى بتصريحات أخرى للصحفيين المرافقين له على طائرته الرئاسية عقب انتهاء القمة.

أبرز تصريحات أردوغان:
  • لا يمكن قبول ما قاله ولي العهد السعودي بأنه لا يمكن اتهام ُ شخص ما دون إثبات حصول الجريمة أصلاً.
  • لولا موقف تركيا الحازم لما تم كشف الجريمة.
  • لو سنحت الفرصة لواجهت ولي العهد السعودي بالحقائق المتعلقة بمقتل خاشقجي في قمة العشرين.
  • السعودية سعت إلى إنكار الحقيقة، ثم حاولت تشويه الحقائق، وتصريحات المسؤولين السعوديين حملت تناقضات وأكاذيب.
  • السلطات التركية لم تحصل على الدعم السعودي اللازم في التحقيق.
  • تعهد الرئيس التركي بمواصلة متابعة قضية قتل خاشقجي، وقال إنه إذا لزم الأمر سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها.
  • أوضح أردوغان أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن بمدينة يالَوا التركية، مشيرا إلى أن التفتيش قد يصل إلى أماكن أخرى.
  • تركيا كانت وما زالت تحرص على عدم إقحام العلاقات الثنائية التركية السعودية في جريمة اغتيال خاشقجي.
خلفية:
  • اغتيل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول.
  • أدت جريمة اغتيال خاشقجي إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وأثرت سلبا على صورة ولي العهد السعودي في الخارج، بعد تقييم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) تم تسريبه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لوسائل إعلام أمريكية خلص إلى أن ابن سلمان هو الذي أمر باغتيال خاشقجي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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