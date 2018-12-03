ترمب يطلب مساعدة باكستان في محادثات السلام الأفغانية

قالت باكستان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سعى للحصول على مساعدة منها فيما يتعلق بمحادثات السلام الأفغانية المتعثرة في إطار جهود ترمب المكثفة لإنهاء واحدة من أطول الحروب الأمريكية

ما الذي حدث؟

وزارة الخارجية الباكستانية قالت، إن ترمب كتب رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يطلب منه مساعدة بلاده في "دعم وتيسير" المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب كما عرض تجديد العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وباكستان.

الخارجية الباكستانية: "الرئيس ترمب أقر بأن الحرب في أفغانستان كانت ذات تكلفة (باهظة) سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو باكستان. وأكد أن على البلدين إيجاد الفرص للعمل معا وتجديد الشراكة (بينهما)".

الخارجية الباكستانية: باكستان ملتزمة بلعب "دور مخلص لتيسير" المفاوضات.

الخارجية الباكستانية: "لا يزال السلام والاستقرار في أفغانستان مسؤولية مشتركة".

وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري قال "ترمب طلب تعاون باكستان في إقناع طالبان بالمشاركة في المحادثات".

تشودري: ترمب أبلغ خان بأن العلاقات مع باكستان في غاية الأهمية للولايات المتحدة ولإيجاد حل للصراع في أفغانستان.

لم تعقب سفارة الولايات المتحدة في إسلام أباد بعد على الرسالة.

ما القصة؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما بين قوات الأمن الأفغانية وعناصر حركة طالبان، الذين يحاربون لطرد القوات الدولية.

مسؤولون أمريكيون يضغطون منذ فترة طويلة على باكستان لممارسة نفوذها على قيادة طالبان، التي تقول واشنطن إنها متمركزة في باكستان، لإقناع الحركة بالحضور إلى طاولة المفاوضات.

ترمب قام بتعيين الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان زلماي خليل زاد مبعوثا خاصا لشؤون أفغانستان وكلفه بدفع محادثات السلام.

زلماي خليل زاد المبعوث الخاص لشؤون أفغانستان

خليل زاد حدد الشهر الماضي موعدا لإنهاء الحرب هو أبريل/ نيسان 2019 لكن حركة طالبان الأفغانية رفضت الموعد المقترح وقالت إن اجتماعا لمدة ثلاثة أيام في دولة قطر بين قادة الحركة وخليل زاد، بهدف تمهيد السبيل لإجراء محادثات سلام، انتهى من دون التوصل إلى أي اتفاق.

خليل زاد بدأ أمس الأحد، جولة تشمل ثماني دول منها باكستان وروسيا وقطر بهدف الترويج للسلام وإقناع طالبان بالانضمام إلى المفاوضات.

في الشهر الماضي قال ترمب خلال مقابلة إن باكستان لا تقدم أي شيء للولايات المتحدة رغم المساعدات الأمريكية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مضيفا أن مسؤولين باكستانيين كانوا على علم بمكان زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قبل أن تقتله قوات أمريكية في غارة داخل باكستان عام 2011.

في الأسبوع الماضي قال رئيس أفغانستان أشرف غني إنه شكل فريقا مؤلفا من 12 شخصا للتفاوض على السلام مع طالبان لكنه حذر من أن تطبيق أي اتفاق سيستغرق خمسة أعوام على الأقل.

الرئيس الأفغاني أشرف غني يلقي خطابا خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول أفغانستان في مكتب الأمم المتحدة في جنيف