بالصور: قتلى وجرحى في أحداث عنف بعد ذبح بقرة شمالي الهند

قالت الشرطة الهندية إن ضابطا كبيرا ورجلا قتلا، الإثنين، في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية، بولاية أوتار براديش شمالي البلاد.

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حشد غاضب ألقى الحجارة وأضرم النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب ما اعتقد أنه ذبح بقرة.

الشرطة الهندية: ضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص.

الشرطة: قرويون شكوا بعد عثورهم على بقرة نافقة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. أغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة.

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