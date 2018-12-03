السلطات الألمانية تأسف بعد تقديم لحم خنزير بمؤتمر عن الإسلام

أثار الكشف عن تقديم لحم خنزير للمشاركين في مؤتمر عن"الإسلام الألماني"، انتقادات واسعة مما دفع السلطات الألمانية إلى التعبير عن أسفها، واتهم ناشطون سلطات برلين بإزدراء المسلمين.
التفاصيل:
- عُقد مؤتمر "الإسلام الألماني" الرابع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تقوية التواصل بين هيئات الحكومة الألمانية والمسلمين الذين يعيشون في البلاد، والبحث عن حل للمشاكل التي تواجههم.
- كتب عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن عشاء المؤتمر تضمن لحم خنزير، منتقدين وزارة الداخلية الألمانية.
- كشف الصحفيون أنه سبق وتم تقديم لحم الخنزير في دورات سابقة للمؤتمر الذي يعقد منذ عام 2006.
تبرير وأسف:
- وزارة الداخلية الألمانية ردت في بيان لها بالقول إن العشاء تضمن 13 نوعا من الطعام بينها طعام حلال، وطعام لمتبعي النظام النباتي، وأسماك، ولحوم.
- الوزارة أشارت إلى أنه كُتب اسم كل نوع من الطعام بجانبه، كما صدرت تعليمات للعاملين بإحاطة المشاركين بنوعيات الطعام.
- بررت الداخلية الألمانية وجود لحم خنزير بين الأطعمة المقدمة بأنها وضعت في الاعتبار التنوع الديني للمشاركين في المؤتمر.
- رغم ذلك فقد أعربت الوزارة عن أسفها في حال كان قد تسبب هذا في خدش المشاعر الدينية لبعض الأشخاص.
- وصف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بالفضيحة واعتبروها تمثل ازدراء للمسلمين، وتساءل البعض: "هل كان سيحدث الأمر نفسه لو كان مؤتمرًا يهوديًا؟"