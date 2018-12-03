السلطات الألمانية تأسف بعد تقديم لحم خنزير بمؤتمر عن الإسلام

أثار الكشف عن تقديم لحم خنزير للمشاركين في مؤتمر عن"الإسلام الألماني"، انتقادات واسعة مما دفع السلطات الألمانية إلى التعبير عن أسفها، واتهم ناشطون سلطات برلين بإزدراء المسلمين.

التفاصيل:

عُقد مؤتمر "الإسلام الألماني" الرابع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تقوية التواصل بين هيئات الحكومة الألمانية والمسلمين الذين يعيشون في البلاد، والبحث عن حل للمشاكل التي تواجههم.

كتب عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن عشاء المؤتمر تضمن لحم خنزير، منتقدين وزارة الداخلية الألمانية.

كشف الصحفيون أنه سبق وتم تقديم لحم الخنزير في دورات سابقة للمؤتمر الذي يعقد منذ عام 2006.

تبرير وأسف: