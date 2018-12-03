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سياسة

السلطات الألمانية تأسف بعد تقديم لحم خنزير بمؤتمر عن الإسلام

مركز إسلامي في ألمانيا
مركز إسلامي في ألمانيا
3/12/2018

أثار الكشف عن تقديم لحم خنزير للمشاركين في مؤتمر عن"الإسلام الألماني"، انتقادات واسعة مما دفع السلطات الألمانية إلى التعبير عن أسفها، واتهم ناشطون سلطات برلين بإزدراء المسلمين.

التفاصيل:
  • عُقد مؤتمر "الإسلام الألماني" الرابع في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تقوية التواصل بين هيئات الحكومة الألمانية والمسلمين الذين يعيشون في البلاد، والبحث عن حل للمشاكل التي تواجههم.
  • كتب عدد من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن عشاء المؤتمر تضمن لحم خنزير، منتقدين وزارة الداخلية الألمانية.
  • كشف الصحفيون أنه سبق وتم تقديم لحم الخنزير في دورات سابقة للمؤتمر الذي يعقد منذ عام 2006.
تبرير وأسف:
  • وزارة الداخلية الألمانية ردت في بيان لها بالقول إن العشاء تضمن 13 نوعا من الطعام بينها طعام حلال، وطعام لمتبعي النظام النباتي، وأسماك، ولحوم.
  • الوزارة أشارت إلى أنه كُتب اسم كل نوع من الطعام بجانبه، كما صدرت تعليمات للعاملين بإحاطة المشاركين بنوعيات الطعام.
  • بررت الداخلية الألمانية وجود لحم خنزير بين الأطعمة المقدمة بأنها وضعت في الاعتبار التنوع الديني للمشاركين في المؤتمر.
  • رغم ذلك فقد أعربت الوزارة عن أسفها في حال كان قد تسبب هذا في خدش المشاعر الدينية لبعض الأشخاص.
  • وصف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بالفضيحة واعتبروها تمثل ازدراء للمسلمين، وتساءل البعض: "هل كان سيحدث الأمر نفسه لو كان مؤتمرًا يهوديًا؟"
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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