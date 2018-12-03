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سياسة

إحصاء: المغرب أعلى بلد عربي في نسبة ذوي الإعاقة

لاجئ سوري معاق
لاجئ سوري معاق
3/12/2018

تزامنا مع "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالقاهرة، أن المغرب يضم أعلى نسبة من ذوي الإعاقة في العالم العربي.

أبرز الإحصاءات وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر:
  • نسب ذوي الإعاقة في الدول العربية جاءت منخفضة نسبيًا، طبقًا لبيانات تعداد السكان عام 2017.
  • أعلى نسبة من ذوي الإعاقة جاءت في المغرب بنسبة بلغت 5.1%، ثم السودان 4.8%، بينما تراوحت النسبة بين 2% و3% في كل من مصر والبحرين وفلسطين واليمن، وبلغت النسبة أقل من 2% في بقية الدول.
  • 53.9 %من ذوي الإعاقة في العالم العربي هم من الذكور، في مقابل 46.1% من الإناث.
  • 14.4 % من ذوي الإعاقة حاصلين على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، و9.1% حاصلين على مؤهل أقل من المتوسط، مقابل 5.4% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.

خلفية:

  • يجري إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة في 3 ديسمبر /كانون الأول من كل عام منذ عام 1992، بهدف زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم، وزيادة الوعى بأهمية إدماجهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
  • الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة جرى هذا العام  تحت شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة".

 بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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