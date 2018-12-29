هيدجز: لا أحمل ضغينة لمن وشي بي لأنه ضحية لنظام الإمارات

قال الباحث البريطاني ماثيو هيدجز إنه لا يشعر بأي ضغينة تجاه صديقه الإماراتي الذي وشي به للأجهزة الأمنية الإماراتية، لكنه أعرب عن خيبة أمله لتعرضه للخيانة والخذلان.

ونقلت صحيفة " الغارديان" البريطانية السبت عن هيدجز قوله "الشخص الذي رفع تقرير وشاية للسلطات الأمنية الإماراتية بشأني كان شخصا التقيته في العمل، وكنا أصدقاء. نعم هو جاء إلى المحكمة وقدم شهادة ضدي … قد يكون من السهل أن أشعر بالغضب منه، بيد أنه ليس لدي أي دليل أو مؤشر عن الظروف التي خضع لها والتي دفعته للاتصال بالجهات الأمنية."

أبرز تصريحات هيدجز:

لا أستطيع أن ألوم من وشي بي قد لا يكون لديه أي خيار آخر. ومن المستحيل أن أحمل أي ضغينة ضده لأنه هو نفسه ضحية للنظام.

أرغب في عيش حياة هادئة وبسيطة بعيدا عن أي ضجيج أو صخب، وأتفرغ حاليا لاستكمال الفصل الأخير من أطروحة للدكتوراه عن ثورات الربيع العربي.

مصمم على تنقية اسمي مما علق به جراء هذه الاتهامات الباطلة بمساعدة الأكاديميين الذين يتعرضون للاعتقال في بلدان العالم المختلفة بسبب قيامهم بإعداد بحوث ودراسات أكاديمية خارج بلدانهم.

لا زلت جاسوسا مدانا حتى الآن (رغم العفو)، وهي تهمة سخيفة كما تبدو، وهذه الإدانة سوف تؤثر على نزاهتي الأكاديمية، وهو أمر غير صائب.

من ناحيتها، قالت دانييلا تيجادا زوجة الباحث البريطاني ماثيو هيدجز للغارديان إنها بكل تأكيد لم تكن تتوقع ان يشاركها زوجها احتفالات عيد الميلاد الحالية، وأنها فقدت الأمل في خروجه من السجن في بعض الأحيان رغم عملها المضنى وحركتها الدؤوبة لضمان الافراج عنه وإطلاق سراحه من السجن في الإمارات.

وقد شارك عشية عيد الميلاد مع زوجته في تراتيل أعياد الميلاد أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داوننغ ستريت، أقامتها جماعة ( لن ننساكم أبدا ) التي تبعث برسالة لكل الأشخاص الذين لم يعودوا إلى بيوتهم هذا العام جراء اعتقالهم خارج بلادهم.

وقد نظم هذه الفعالية ريتشارد راتكليف وهو مواطن بريطاني متزوج من نازانين زاغاري، البريطانية السجينة في إيران، والتي تتهمها السلطات الإيرانية بالتجسس بعد أن اعتقلتها خلال زيارة عائلية لطهران أرادت خلالها أن يرى والدها طفلتها غابرييلا للمرة الأولى.

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