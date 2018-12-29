نيويورك تايمز: السعودية جندت أطفالا من دارفور للقتال في اليمن

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف الناجين من الصراع في دارفور، بينهم أطفال، للقتال في اليمن.

ماذا جاء في تقرير نيويورك تايمز:

مقاتلون سودانيون عائدون من اليمن قالوا إن الأطفال يشكلون ما بين 20% إلى 40% من الوحدات القتالية هناك.

منذ أربع سنوات، يقاتل في اليمن نحو 14 ألفا من أفراد مليشيات سودانية، وقد قتل منهم المئات.

معظم هؤلاء ينتمون إلى مليشيات "الجنجويد" التي ألقي باللوم على أفرادها في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.

بعض الأهالي التواقين للحصول على المال يقومون برشوة قادة المليشيات في دارفور للسماح لأبنائهم بالذهاب للقتال في اليمن.

مقاتلون سودانيون رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، كشفوا أنهم يتقاضون عشرة آلاف دولار مقابل التحاقهم بقوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

للحفاظ على مسافة آمنة من خطوط المعركة، يلجأ الضباط السعوديون والإماراتيون إلى إعطاء الأوامر للمقاتلين السودانيين عبر آليات التحكم بهم عن بعد، إذ يوجهونهم للهجوم أو التراجع من خلال سماعات الرأس وأنظمة جي بي أس.

مقاتل سوداني قال إن السعوديين والإماراتيين يعاملون السودانيين وكأنهم حطب معاركهم في اليمن.

السودانيون شكـلوا عازلا للسعوديين والإماراتيين، إذ جنبوهم الإصابات متفادين بالتالي نفاد صبر العائلات في الداخل السعودي والإماراتي.

يُنشـر السودانيون في بعض الأحيان للدفاع عن أجنحة المليشيات اليمنية التي تقود الهجمات.

يُصرّ المقاتلون السودانيون على أنهم العائق الرئيسي أمام أعداء السعودية في اليمن، ويقول أحدهم: من دوننا كان بإمكان الحوثيين الاستيلاء على كل السعودية بما في ذلك مكة المكرمة.

اتهامات للسعودية والإمارات:

صحيفة السودان اليوم الإلكترونية، شنت في افتتاحيتها، السبت، هجوما عنيفا على الإمارات والسعودية، واتهمتهُما بالعمل مع الموساد الإسرائيلي ضد الخرطوم، على خلفية موقفهما من الاحتجاجات التي يشهدها السودان.

الصحيفة قالت إن الأشقاء يحجمون عن التدخل الإيجابي وقت الحاجة الماسة، وتركت الحكومة السودانية تواجه مصيرها وهم فرحون يتمنون دخولها في المزيد من الأزمات.

الصحيفة قالت: "الواقع أن هؤلاء الأشقاء لو قدموا معشار ما دفعوه لدونالد ترمب لتحول السودان إلى جنان وارفة ولَعم خيرُه الإخوة والجيران.

الصحيفة تساءلت: هل يشك أحد في التقاء أهداف السعودية والإمارات والموساد، ورغبتهم في التضييق على الحكومة السودانية وخنقها وخلق المشاكل لها.. وما يحدث ما هو إلا انعكاس لبعض ما يجري في الخفاء.

خلفية: