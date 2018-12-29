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نيويورك تايمز: السعودية جندت أطفالا من دارفور للقتال في اليمن

مقاتلون من أحد فصائل المعارضة في دارفور
مقاتلون من أحد فصائل المعارضة في دارفور
29/12/2018

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية استخدمت ثروتها النفطية الهائلة لتجنيد آلاف الناجين من الصراع في دارفور، بينهم أطفال، للقتال في اليمن.

ماذا جاء في تقرير نيويورك تايمز:
  • مقاتلون سودانيون عائدون من اليمن قالوا إن الأطفال يشكلون ما بين 20% إلى 40% من الوحدات القتالية هناك.
  • منذ أربع سنوات، يقاتل في اليمن نحو 14 ألفا من أفراد مليشيات سودانية، وقد قتل منهم المئات.
  • معظم هؤلاء ينتمون إلى مليشيات "الجنجويد" التي ألقي باللوم على أفرادها في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور.
  • بعض الأهالي التواقين للحصول على المال يقومون برشوة قادة المليشيات في دارفور للسماح لأبنائهم بالذهاب للقتال في اليمن.
  • مقاتلون سودانيون رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، كشفوا أنهم يتقاضون عشرة آلاف دولار مقابل التحاقهم بقوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
  • للحفاظ على مسافة آمنة من خطوط المعركة، يلجأ الضباط السعوديون والإماراتيون إلى إعطاء الأوامر للمقاتلين السودانيين عبر آليات التحكم بهم عن بعد، إذ يوجهونهم للهجوم أو التراجع من خلال سماعات الرأس وأنظمة جي بي أس.
  • مقاتل سوداني قال إن السعوديين والإماراتيين يعاملون السودانيين وكأنهم حطب معاركهم في اليمن.
  • السودانيون شكـلوا عازلا للسعوديين والإماراتيين، إذ جنبوهم الإصابات متفادين بالتالي نفاد صبر العائلات في الداخل السعودي والإماراتي.
  • يُنشـر السودانيون في بعض الأحيان للدفاع عن أجنحة المليشيات اليمنية التي تقود الهجمات.
  • يُصرّ المقاتلون السودانيون على أنهم العائق الرئيسي أمام أعداء السعودية في اليمن، ويقول أحدهم: من دوننا كان بإمكان الحوثيين الاستيلاء على كل السعودية بما في ذلك مكة المكرمة.
اتهامات للسعودية والإمارات:
  • صحيفة السودان اليوم الإلكترونية، شنت في افتتاحيتها، السبت، هجوما عنيفا على الإمارات والسعودية، واتهمتهُما بالعمل مع الموساد الإسرائيلي ضد الخرطوم، على خلفية موقفهما من الاحتجاجات التي يشهدها السودان.
  • الصحيفة قالت إن الأشقاء يحجمون عن التدخل الإيجابي وقت الحاجة الماسة، وتركت الحكومة السودانية تواجه مصيرها وهم فرحون يتمنون دخولها في المزيد من الأزمات.
  • الصحيفة قالت: "الواقع أن هؤلاء الأشقاء لو قدموا معشار ما دفعوه لدونالد ترمب لتحول السودان إلى جنان وارفة ولَعم خيرُه الإخوة والجيران.
  • الصحيفة تساءلت: هل يشك أحد في التقاء أهداف السعودية والإمارات والموساد، ورغبتهم في التضييق على الحكومة السودانية وخنقها وخلق المشاكل لها.. وما يحدث ما هو إلا انعكاس لبعض ما يجري في الخفاء.
خلفية:
  • تقارير إخبارية متواترة أفادت أن دولا خليجية باشرت بنفسها تجنيد السودانيين للقتال في اليمن، كما تحدثت عن دور للسفير السعودي بالسودان في جمع مقاتلين من دارفور للمشاركة في حرب اليمن.
  • بالإضافة للمليشيات ينتشر مئات من الجنود السودانيين في اليمن في إطار التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
  • الخرطوم كانت أكدت على لسان وزير دفاعها الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف في مايو/ آيار الماضي إصرار الحكومة على إبقاء جنودها في اليمن، معتبرا أن ذلك "واجب والتزام أخلاقي".
  • المعارضة السودانية نادت أكثر من مرة بإعادة القوات السودانية من اليمن بعدما لم يعد مبرر لوجودها هناك، وخسارة مجموعة من الجنود في مواجهة مع الحوثيين

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحيفة السودان اليوم الإلكترونية + نيويورك تايمز
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