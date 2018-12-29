لماذا تجاهلت تغييرات السعودية تحديد ولي لولي العهد؟! ..بروكينغز يجيب

أكدت مؤسسة بروكينغز أن التغييرات الأخيرة بالسعودية استهدفت التعامل مع أزمات اندلعت قبل عدة أشهر، من بينها أزمة مقتل خاشقجي،وأثرت سلبا في علاقات الرياض مع واشنطن والمستثمرين الأجانب

وذكر المقال الذي كتبه ( تامارا كوفمان-ويتس، وبروس ريدل) أنه بينما تصر الرياض علي نفي وجود الأزمة، فإن هذه التغييرات هي بمثابة اعتراف من ولي العهد محمد بن سلمان بشأن مدى السوء الذي آلت إليه الأمور بالنسبة للسعودية، مؤكدة أن عمق الأزمة يتجلى في هروب المستثمرين الأجانب، والانتقادات العنيفة التي تتعرض لها المملكة في الصحافة العالمية، وفي القرار غير المسبوق لمجلس الشيوخ الأمريكي الذي وبخ بن سلمان لدوره في قتل خاشقجي، وكذلك في تعهد السيناتور ليندسي غراهام بمنع أية صفقات سلاح للسعودية طالما ظل ابن سلمان في السلطة.

أبرز ما ورد في المقال:

منذ وصول محمد بن سلمان لمنصب وزير الدفاع بالسعودية في العام 2015، أعرب مراقبون خليجيون عن مخاوفهم جراء قلة الخبرة وحداثة السن لديه بما لا يؤهلانه لأداء مهام المنصب بكفاءة، ولذلك يتعين عليه الاستعانة برجال دولة مخضرمين وأكبر سنا كمستشارين له، غير أنه عوضا عن ذلك اعتمد بشدة على علاقاته مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وأغلق البلاط الملكي أمام الجميع فيما عدا قلة قليلة من المستشارين الخصوصيين المقربين منه مثل سعود القحطاني الذي يتردد أنه ساعد في تنظيم جريمة قتل خاشقجي.

من وجهة النظر التي وردت بالمقال، فإن أبرز ما جاء في التغييرات، ذلك التعيين الذي وصفته بـ “الأكثر أهمية" لوزير جديد للحرس الوطني السعودي هو الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.

يعتبر الحرس الوطني هو المدافع البارز عن النظام الملكي السعودي والاستقرار الداخلي في المملكة.

على مدار العقود الخمسة الماضية، كان الحرس الوطني السعودي شبه معطل عن العمل، وقام الملك السابق عبد الله بتعيين الكثير من الموالين له في القيادة، ثم انتهي بوضع ابنه الأكبر الأمير "متعب بن عبد العزيز" على رأس قيادة الحرس الوطني.

تم إقالة الأمير متعب بن عبد العزيز من قيادة الحرس الوطني في العام 2017 الماضي في أحداث فندق ريتز كارلتون التي قام خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باحتجاز المئات من المواطنين السعوديين والأمراء رفيعي المستوي وأجبارهم علي دفع أموال مقابل حريتهم.

في نهاية العام 2017، عين الملك سلمان الأمير خالد بن عبد العزيز المقرن لرئاسة الحرس الوطني السعودي، غير أن المقرن لم يستمر في المنصب سوي ما يقرب من العام فقط، رغم أنه أحد مقاتلي الحرس الوطني وأسرته ترتبط بالحرس ارتباطا كبيرا.

تغييرات الخميس الماضي تضمنت تعيين الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز رئيسا للحرس الوطني، الذي كان نائبا لحاكم مكة منذ أبريل من العام 2017، وهذا الأمير الشاب مثل ولي العهد تماما، فهو خريج جامعة الملك سعود وليست لديه خبرة، أو تدريب عسكري، إنه نسخة " كربونية" من محمد بن سلمان في العديد من الأوجه.

يشير هذا التغيير في قيادات الحرس الوطني لوجود ثمة مشكلة في هذا الجهاز يتعين على السلطات السعودية التعامل معها. تغيير ثلاثة رؤساء للحرس في غضون عام واحد ليس علامة استقرار على الاطلاق، وتعيين أمير شاب من العائلة الحاكمة، لم يتلق تدريبا عسكريا ولم يختبر، في قيادة الحرس الوطني يعني أن الولاء الشخصي وليست الكفاءة أو الخبرة هو العامل الحاسم في عملية الاختيار.

كما يثير هذا التعيين أسئلة حول مقدرة الحرس الوطني السعودي على حماية البلاد من أية أعداء سواء من الداخل أو من الخارج.

إحدى الوظائف التي لم تشملها التغييرات هي منصب ولي ولي العهد السعودي الذي ظل شاغرا منذ انتقال محمد بن سلمان منه ليصبح وليا للعهد ويطيح بالأمير محمد بن نايف، واستمرار شغور هذا المنصب يعني أن ولي العهد لا يرغب أن تتضمن الدائرة الضيقة المحيطة به أية خليفة محتمل له.

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