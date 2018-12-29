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سياسة|مصر

شاهد: بعد استهداف حافلة سياحية.. مصر تعلن مقتل 40 مسلحا

29/12/2018

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل 40 ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين"، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، وذلك خلال مداهمتها 3 أوكار في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء.

ويأتي إعلان الوزارة الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، بعد ساعات من انفجار بعبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية في منطقة المريوطية بالجيزة، أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

بيان الداخلية المصرية:
  • توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول قيام مجموعة من العناصر "الإرهابية" بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.
  • استمرارًا لجهود الوزارة في ملاحقة العناصر "الإرهابية" المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تسعى إلى تصعيد مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار الأمني ومحاولة النيل من مقدرات البلاد، تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات.
  • تم توجيه عدة ضربات أمنية ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا ما أسفر عن مقتل 40 "إرهابيًا".
  • قوات الأمن عثرت أثناء المداهمات على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات، كانت بحوزة العناصر "الإرهابية".
  • اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

 

  • لم تذكر الداخلية المصرية توقيت المداهمات ولا أي تفسير لهذا العدد الكبير من العناصر الذين تم تصفيتهم دفعة واحدة، لكن الإعلان عن مقتلهم جاء بعد ساعات على حادت انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية كانت تقل سياح فيتنامين قرب أهرامات الجيزة، ما أدى إلى مقتل 3 سياح ومرشد سياحي مصري، وإصابة 10 آخرين. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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