شاهد: اهتزاز الأبنية وفرار المئات لحظة وقوع زلزال بالفلبين

ضرب زلزال بقوّة 6,9 درجة، السبت، جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين، ما أثار مخاوف من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، لكن لاحقا تم إلغاء التحذير من الأمواج.

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي في الفلبين، لأشخاص يفرون ذعرًا وقت حدوث الزلزال واهتزاز الأبنية بقوة.

التفاصيل وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:

الزلزال وقع في تمام الساعة 3,39 بتوقيت غرينيتش، جنوب شرقي مدينة دافاو، وعلى بعد 193 كيلومترا شرقي مدينة جنرال سانتوس الفلبينية، على عمق 60 كيلومترًا.

الهيئة كانت قد قدّرت في بادئ الأمر قوّة الزلزال بـ7,2 درجة، لكنها خفضتها فيما بعد إلى 6.9 درجة.

احتمال وقوع إصابات منخفض إلى حدّ ما، على الرغم من أنّ الزلازل الأخيرة تسبّبت في حصول انهيارات أرضية.

تحذير من تسونامي:

مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ، أفاد في البداية بأنّه "يُمكن" حدوث "موجات (تسونامي) خطيرة" نتيجة هذا الزلزال في نطاق 300 كيلومتر من مركزه بمحاذاة سواحل الفلبين الجنوبية وشمال إندونيسيا وبالاو.

المركز قال إن هذه الموجات سيكون ارتفاعها أقلّ من 30 سنتيمترًا، لكنه بعد ساعتين تقريبا من حدوث الزلزال قال إنه لم يعد هناك تهديد بوقوع تسونامي.

مسؤولون فلبينيون توقعوا حدوث "اضطرابات محدودة لمستوى مياه البحر".

مكتب مراقبة الزلزال الحكومي في الفلبين نصح في تحذيره "المواطنين بالابتعاد عن الشاطئ وعدم التوجه إلى سواحل بحر الفلبيين" لنحو ساعتين.

مكتب المراقبة قال إن المدن في جنوب البلاد شعرت بشكل "قوي إلى معتدل" بالزلزال غير أن مكاتب الدفاع المدني في المناطق المتضررة قالت إنها لم تتلق تقارير عن أضرار أو إصابات ناجمة عن الزلزال.

ذعر بين المواطنين:

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من الفلبين، لأشخاص يفرون ذعرًا وقت حدوث الزلزال واهتزاز الأبنية، وبعضهم يركض في الشوارع، وآخرون يحتمون وراء الجدران والأثاث داخل البيوت والمباني.

سكان في جنوب الفلبين قالوا إن الزلزال استمر نحو دقيقة وهرع الناس إلى خارج المباني لكن لم يحدث ضرر كبير.

جونا راموس، التي تعمل في فندق أنكور في جنرال سانتوس، قالت "كنت عند مكتب الاستقبال ورأيت الثريات تتمايل"، وأضافت أن جميع النزلاء والعاملين غادروا المبنى وعادوا إليه لاحقًا.

خلفية: