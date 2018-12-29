تعزيزات تركية في منبج السورية وأمريكا تبحث مصير سلاح الأكراد

نفى الناطق باسم الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية المسلحة، دخول قوات النظام السوري إلى منبج. وقال إن إعلان النظام دخول المدينة يأتي في نطاق الحرب الإعلامية.

وأكد الجيش الأمريكي أن القوات السورية لم تدخل منبج. ودعا الفريق إيرل براون، المتحدث باسم القيادة الوسطى، جميع الأطراف إلى احترام "منبج وسلامة مواطنيها".

وكانت القيادة العامة لقوات النظام السوري قد قالت إن وحدات تابعة لها دخلت منبج، بريف حلب الشرقي، وإن دخولها كان استجابة لطلب الأهالي.

ما الموقف الأن؟

مراسل الجزيرة أفاد بأن تعزيزات عسكرية للجيش التركي توجهت إلى الأراضي السورية عبر بوابة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وكالة "رويترز" نقلت عن مسلحين مدعومين من تركيا أنهم متمركزون في منطقة قريبة من مدينة منبج، وبدأوا التحرك مع قوات تركية باتجاه المدينة استعداداً "لبدء عمليات عسكريةٍ لتحريرها"، وفق تعبيرهم.

الجيش الوطني، التابع للمعارضة السورية المسلحة، أعلن جاهزيته، بالاشتراك مع الجيش التركي، لبدء الأعمال العسكرية في مدينة منبج.

مسؤولون أمريكيون قالوا إن قادة عسكريين يخططون لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا قدموا توصيات بالسماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة في خطوة من المرجح أن تثير اعتراض تركيا.

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة قالت إنها هزمت "تنظيم الدولة الإسلامية" في معقله السابق بالرقة

وكالة "رويترز" ذكرت أن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة الانسحاب التي يعدها الجيش الأمريكي. وسيتم عرض الخطة بعد ذلك على البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة كي يتخذ الرئيس دونالد ترمب القرار النهائي بشأنها.

المتحدث باسم البنتاغون قال إن التخطيط يركز على تنفيذ انسحاب منضبط مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة الجنود الأمريكيين.

وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن التعليق عما سيحدث بشأن تلك الأسلحة سيكون أمرا "غير ملائم" وسابقا لأوانه.

المتحدث باسم البنتاغون شين روبرستون، قال إن "التخطيط جار ويركز على تنفيذ انسحاب محكم ومنضبط للقوات في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة جنودنا".

أزمة وحدات حماية الشعب:

الرئيس الأمريكي ترمب أمر فجأة في الأسبوع الماضي بانسحاب القوات الأمريكية بالكامل من سوريا مما أثار انتقادات واسعة النطاق ودفع وزير الدفاع جيم ماتيس للاستقالة.

مسؤولون أمريكيون قالوا إن إعلان ترمب أثار قلق القادة الأمريكيين الذين يعتبرون قراره بمثابة خذلان لوحدات حماية الشعب الكردية التي قادت القتال الذي أدى إلى القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا.

تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب على أنها امتداد لتمرد كردي داخل تركيا. وهددت تركيا بشن هجوم على وحدات حماية الشعب مما أثار مخاوف من حدوث تصعيد في أعمال العنف يمكن أن يلحق الأذى بمئات الآلاف من المدنيين.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج (رويترز)

أحد المسؤولين الأمريكيين قال لـ "رويترز" إن الولايات المتحدة أبلغت وحدات حماية الشعب أنها ستزودها بالسلاح حتى انتهاء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف المسؤول أن "القتال لم ينته. لا يمكننا ببساطة أن نبدأ في طلب إعادة السلاح".

سيؤدي اقتراح ترك الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب والتي قد تشمل صواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف مورتر إلى طمأنة الحلفاء الأكراد على أنه لن يتم التخلي عنهم.

تركيا تريد أن تستعيد الولايات المتحدة هذه الأسلحة ولذلك فإن توصية القادة، إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تعقيد خطة ترمب بالسماح لتركيا بإنهاء القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا.

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