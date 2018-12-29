البث الحي
سياسة

السلطات المغربية تعتقل سويسريًا على خلفية قضية ذبح السائحتين

عثر على جثتي السائحتين مذبوحتين في منطقة معزولة
عثر على جثتي السائحتين مذبوحتين في منطقة معزولة
29/12/2018

اعتقلت السلطات المغربية سويسرياً يقيم في المغرب، وذلك للاشتباه بتورّطه بجريمة ذبح سائحتين دنماركية ونرويجية في جنوب المملكة قبل أسبوعين.

التفاصيل:
  • المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز الاستخبارات قال في بيان إنّه "تم توقيف الأجنبي المشتبه فيه بمدينة مراكش، حيث أوضحت إجراءات البحث أنّه متشبّع بالفكر المتطرّف والعنيف".
  • المكتب قال إن المتهم يشتبه تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية.
  • البيان أضاف أنّ الموقوف الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية "منخرط في عمليات استقطاب مواطنين مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب".
  • السلطات المغربية ألقت القبض حتى الآن على 19 شخصا، بينهم السويسري، على خلفية التحقيقات في القضية.
  • المشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل الشابّتين وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق.
  • السلطات أكدت صحّة تسجيل فيديو ظهر فيه الأربعة وهم يبايعون تنظيم الدولة. وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب النيابة العامة في الرباط.
خلفية:
  • السلطات أعلنت العثور على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر يسبرسن، 24 عاما، والنرويجية مارين يولاند، 28 عاما، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.
  • وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر أمني مغربي إنّ الضحيتين "تعرضتا للطعن والذبح ثم قطع الرأس".
  • رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ندد بما اعتبره "جريمة شنيعة"، في حين أعربت الصحف المغربية الرئيسية عن "غضبها" إزاء هذا العمل "الهمجي" و"المروّع".
  • الصحف المغربية أبدت مخاوفها من تداعيات الجريمة على القطاع السياحي.
  • السياحة هي ثاني قطاع يوفر فرص عمل بعد الزراعة في المغرب، وتمثل مصدرا لنحو 10 في المئة من دخل البلاد.
  • لم يشهد المغرب هجمات منذ اعتداء مراكش عام 2011 والذي أوقع 17 قتيلا، وقبله اعتداء الدار البيضاء عام 2003 والذي أوقع 33 قتيلا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي