أول رد من حماس على شهادة مبارك.. ماذا قالت؟

نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" اتهام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك لها بإرسال نحو 800 مسلح إلى مصر خلال ثورة يناير2011.

أبرز ما ورد في بيان حركة حماس:

أكدت نفيها القاطع لما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

تستهجن حماس الإصرار على الزج بها في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية.

أكدت إلتزام الحركة التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنها مصر.

قيادات الإخوان المسلمين خلف القضبان أثناء المحاكمة

اتهامات مبارك:

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، 90 عاما، قال إنه تلقى تقريرا وهو في الحكم يفيد بتسلل 800 مسلح عبر أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة لدعم جماعة الإخوان المسلمين خلال ثورة يناير.

مبارك اتهم حماس بإرسال المسلحين لزيادة "الفوضى"، مشيرا إلى أن "المسلحين هاجموا أقسامًا للشرطة واقتحموا سجوناً وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة".

مبارك قال في شهادته "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".

الرئيس المخلوع أوضح "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا".

أضاف مبارك "أبلغني بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".

مبارك أشار إلى أن المتسللين قدموا من غزة ودخلوا "خلسة" وأن أشخاصا من محافظة شمال سيناء المصرية سهّلوا لهم عملية التسلل.

اتهم مبارك المتسللين المفترضين بأنهم "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بشمال سيناء)، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار".

مبارك قال إن من بين الأماكن التي انتشر المسلحون فيها "السجون وخصوصًا سجن وادي النطرون لإخراج المسجونين فيه من حماس وحزب الله والإخوان المسلمين".

خلفيات: