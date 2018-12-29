أوغلو من موسكو: روسيا وتركيا تمتلكان إرادة مشتركة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو (السبت) إن بلاده وروسيا تمتلكان إرادة مشتركة لتطهير الأراضي السورية من جميع التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب اجتماع ضمّ وفدين رفيعين من البلدين في العاصمة موسكو.

أبرز تصريحات شاووش أوغلو:

مواصلة تركيا التعاون بشكل وثيق مع روسيا وإيران حول قضايا المنطقة.

باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة، فإننا ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما.

اجتماع السبت شهد مراجعة مخرجات مساري أستانة وسوتشي، والخطوات الممكن اتخاذها لاحقًا، إضافة إلى قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من شمالي سوريا.

يجب الالتزام باتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا بشأن الوضع في منطقة إدلب لتحقيق الهدوء والمضي قدمًا في المسار السياسي.

البعض" قد يحاول تقويض مسار أستانة أو سوتشي، مذكّرًا بأن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري يجري بحثه بفضل الخطوات والجهود المشتركة لتركيا وروسيا وإيران.

الاجتماع تطرق إلى البعد الإنساني للقضية السورية، سيما التعاون في تأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي، ومساعدة العائدين منهم.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج ـ رويترز

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