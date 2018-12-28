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سياسة|مصر

مصر: انفجار يستهدف حافلة سياحية يوقع 4 قتلى و 10مصابين

28/12/2018

ارتفع عدد القتلى جراء انفجار بعبوة ناسفة استهدفت حافلة سياحية إلى 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لوسائل الإعلام
  • الحافلة كانت تقل 14 سائحا من فيتنام، والسائق والمرشد السياحي.
  • الحافلة كانت في مسار سياحي معروف، ولكنها خرجت عن المسار دون الإبلاغ عن التغيير، وهذه هي المنطقة التي وقع بها الحادث.
  • المرشد المصري توفي في غرفة العمليات، ولا تزال هناك حالتان حرجتان بين السياح، وبقية الحالات بسيطة ومتوسطة.
  • سيظل هذا الصراع موجودا في كل مكان في العالم، ولا يوجد دولة لا يحدث فيها حادث أو آخر.
  • لا يوجد دولة في العالم تضمن أنها آمنة بنسبة 100%، ونحن في وضع أفضل بكثير جدا.
التفاصيل حسب بيان وزارة الداخلية المصرية:
  • انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية في الجيزة أثناء مرور حافلة تقل 14 سائحا فيتنامي الجنسية.
  • انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاستكمال عمليات الفحص.

حوادث سابقة:
  • في فبراير/ شباط 2014، جرى تفجير حافلة سياحية في سيناء، ما أسفر عن مقتل سائحَين من كوريا الجنوبية.
  • في سبتمبر/ أيلول 2015، لقي 8 سياح مكسيكيين حتفهم عندما أطلقت قوة من الجيش المصري النار عن طريق الخطأ على موكبهم السياحي ظنا منه أنه يقل إرهابيين.
  • تحطمت طائرة روسية تقل سياحا فوق سيناء نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2015، وقتل فيها 224 شخصا.
  • في يناير 2016 هاجم مسلحان بمسدس وسكين وحزام ناسف فندقا في الغردقة وأصابوا اثنين من السياح الأجانب.
  • تم اختطاف طائرة لمصر للطيران، كانت في رحلة داخلية من مطار برج العرب إلى القاهرة وتوجه بها الخاطف إلى قبرص في فبراير/ شباط 2016.
  • سقطت طائرة مصر للطيران المتجهة من باريس للقاهرة، وقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم من 66 شخصا في مايو/آيار 2016.
  • طعن شخص سائحتين ألمانيتين حتى الموت وأصاب 4 سائحات أجنبيات أخريات في منتجع الغردقة الشهير على البحر الأحمر في يونيو/ حزيران 2017.
  • في أغسطس/ آب 2018  عثر على سائح بريطاني وزوجته متوفيين في فندق مطل على البحر الأحمر في حادث تسبب في سحب شركة بريطانية سياحها من مصر.
المصدر : الجزيرة مباشر
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