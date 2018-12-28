صحيفة أمريكية: الجبير استقال بعد مقتل خاشقجي والملك سلمان رفض

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر أن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير، الذي أعيد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الخارجية كان قدم استقالته عقب مقتل خاشقجي، لكن الملك سلمان رفض

التفاصيل:

الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إن سلسلة التعديلات الوزارية التي أصدرها العاهل السعودي، أمس الخميس، هي تعديلات شكلية، الهدف الأساسي منها تعزيز سلطة ولي العهد الذي قالت إنه مارس الحكم بشكل متهور، وغالبا ما تجاوز المؤسسات الحكومية.

الصحيفة: الخطوة السعودية هي محاولة لإحاطة ولي العهد بشخصيات مقربة منه، عقب سلسلة الأحداث التي هزت تحالفات المملكة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها مقتل جمال خاشقجي.

ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي

الصحيفة أشارت إلى أن وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف كان من بين الشخصيات التي اُعتقلت في فندق ريتز كارلتون، ولكن لم تُوجه إليه أية اتهامات.

وفي تقرير حول التغييرات الموسعة في الحكومة السعودية وصفت صحيفة الفاينانشال تايمز تلك التغييرات بأنها "تنظيف للبيت" يقوم به الملك سلمان لكبح جماح ولي العهد، وإعادة تأهيل بلاده وإصلاح الأضرار الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي.

تقرير الصحيفة قال إن التعديل سيُفسر على أن الملك يريد أن يجلب مزيدًا من الخبرة إلى حكومة أصبحت مليئة بأشخاص من القطاع الخاص ومقربين من ولي العهد صغار السن.

الصحيفة أشارت إلى التكهنات الواسعة النطاق برزت منذ مقتل خاشقجي في الثاني من 2 أكتوبر/ تشرين الأول في قنصلية بلاده بإسطنبول، بأن الملك سلمان سيسعى إلى تحقيق ضوابط وتوازنات لكبح بعض جماح الأمير محمد.

تعديلات واسعة بالسعودية: