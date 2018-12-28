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شاهد: لاجئون يعانون قسوة البرد والأمطار في مخيم بشمال سوريا

28/12/2018

تتعرض العديد من عائلات النازحين مع دخول موسم الشتاء إلى قصف من نوع آخر يتمثل في موجات البرد وذلك في مخيم بشمال سوريا في وقت يتوقع أن تتعرض فيه المنطقة لموجة شتاء بارد جديد.

ولا تجد الرياح الباردة والأمطار الغزيرة صعوبة في اختراق الخيام والملاجئ الواهنة في مخيم دير بلوط بالقرب من مدينة عفرين الشمالية على الحدود مع تركيا، وتجعل هذه الأوضاع الصعبة والأحوال القاسية الكثيرين في المخيم فريسة لبرد الشتاء وقسوته.

ويشكو أبو علاء، الذي يعيش في المخيم مع أبنائه الستة من صعوبة الحياة بمخيم تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة، فالخيام التي تأوي اللاجئين مصنعة من البلاستيك ولا تحمي من يقطن فيه من مياه الأمطار التي تسربت إلى داخله.

مخيم دير بلوط:
  • تعيش في مخيم دير بلوط حاليا أكثر من 350 أسرة فرّت من مخيم اليرموك، بالإضافة إلى سوريين آخرين فروا من جنوب دمشق.
  • الحكومة السورية أعلنت في مايو/ أيار الماضي، تطهير مخيم اليرموك، الذي كان في السابق أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا إثر اتفاق لإجلاء المعارضة المسلحة.
  • المخيم حوصر من قبل الجيش منذ استولى عليه المعارضون المسلحون في عام 2012. وفر معظم المدنيين منه عندما طرد تنظيم الدولة المعارضة المسلحة المعتدلة نسبيا في عام 2015، لكن الآلاف بقوا في المخيم، وفر كثيرون منهم في وقت لاحق.
  • عبود، وهو لاجئ فلسطيني فرّ من مخيم اليرموك مع عائلته، قال إن الكثيرين يعيشون على القليل مع محدودية الموارد بما في ذلك الطعام والدواء والملابس الشتوية والوقود.
خلفية:
  • قتل في الحرب الأهلية في سوريا، مئات الآلاف وأرغم الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، واستدرجت الحرب في سوريا قوى إقليمية وعالمية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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