شاهد: لاجئون يعانون قسوة البرد والأمطار في مخيم بشمال سوريا

تتعرض العديد من عائلات النازحين مع دخول موسم الشتاء إلى قصف من نوع آخر يتمثل في موجات البرد وذلك في مخيم بشمال سوريا في وقت يتوقع أن تتعرض فيه المنطقة لموجة شتاء بارد جديد.

ولا تجد الرياح الباردة والأمطار الغزيرة صعوبة في اختراق الخيام والملاجئ الواهنة في مخيم دير بلوط بالقرب من مدينة عفرين الشمالية على الحدود مع تركيا، وتجعل هذه الأوضاع الصعبة والأحوال القاسية الكثيرين في المخيم فريسة لبرد الشتاء وقسوته.

ويشكو أبو علاء، الذي يعيش في المخيم مع أبنائه الستة من صعوبة الحياة بمخيم تنعدم فيه أبسط مقومات الحياة، فالخيام التي تأوي اللاجئين مصنعة من البلاستيك ولا تحمي من يقطن فيه من مياه الأمطار التي تسربت إلى داخله.

مخيم دير بلوط:

تعيش في مخيم دير بلوط حاليا أكثر من 350 أسرة فرّت من مخيم اليرموك، بالإضافة إلى سوريين آخرين فروا من جنوب دمشق.

الحكومة السورية أعلنت في مايو/ أيار الماضي، تطهير مخيم اليرموك، الذي كان في السابق أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا إثر اتفاق لإجلاء المعارضة المسلحة.

المخيم حوصر من قبل الجيش منذ استولى عليه المعارضون المسلحون في عام 2012. وفر معظم المدنيين منه عندما طرد تنظيم الدولة المعارضة المسلحة المعتدلة نسبيا في عام 2015، لكن الآلاف بقوا في المخيم، وفر كثيرون منهم في وقت لاحق.

عبود، وهو لاجئ فلسطيني فرّ من مخيم اليرموك مع عائلته، قال إن الكثيرين يعيشون على القليل مع محدودية الموارد بما في ذلك الطعام والدواء والملابس الشتوية والوقود.

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