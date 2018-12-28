شاهد: حريق بحرم مطار الملك عبد العزيز بجدة

قالت سلطات مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إنه حريقا نشب في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.

أبرز ما ورد على حساب مطار الملك عبد العزيز على موقع تويتر:

نشب حريق وصفته بالمحدود في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.

فرق الإطفاء بالمطار بمساندة فرق الدفاع المدني تقوم بمكافحة الحريق.

الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات.

حريق الان بجوار مطار الملك عبدالعزيز بجدة #حريق#حريق_المطار #جدة_الأن pic.twitter.com/PAX5Apcfc9 — abdulrhman elmogy (@abdulrhmanelmog) December 28, 2018

خلفيات

يعتبر مطار الملك عبد العزيز أهم مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية العربية السعودية.

تأسس المطار سنة 1981، ويعتبر المطار بوابة مكة المكرمة الجوية، ويصل عن طريقه الحجاج والمعتمرون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.

يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج حيث تبلغ مساحتها 510 آلاف متر مربع.