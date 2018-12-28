شاهد: حريق بحرم مطار الملك عبد العزيز بجدة

قالت سلطات مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إنه حريقا نشب في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.
حريق الان بجوار مطار الملك عبدالعزيز بجدة #حريق#حريق_المطار #جدة_الأن pic.twitter.com/PAX5Apcfc9
— abdulrhman elmogy (@abdulrhmanelmog) December 28, 2018
تنويه:
نشب حريق محدود في مستودع احدى الشركات العاملة في حرم مطار الملك عبد العزيز الدولي وجاري مكافحة الحريق من قبل فرق الاطفاء بالمطار بمساندة من فرق الدفاع المدني علماً بأن الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات ولله الحمد.
— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) December 28, 2018
@3adad الحريق في مطار الملك عبد العزيز ؟؟ pic.twitter.com/nd6ZVcvvnW
— Tmarh (@tmarh__30) December 28, 2018