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سياسة|السعودية

شاهد: حريق بحرم مطار الملك عبد العزيز بجدة

28/12/2018

قالت سلطات مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إنه حريقا نشب في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.

أبرز ما ورد على حساب مطار الملك عبد العزيز على موقع تويتر:
  • نشب حريق وصفته بالمحدود في مستودع إحدى الشركات العاملة بحرم المطار.
  • فرق الإطفاء بالمطار بمساندة فرق الدفاع المدني تقوم بمكافحة الحريق.
  • الحريق تحت السيطرة وبعيد عن منطقة التشغيل والصالات.

خلفيات
  • يعتبر مطار الملك عبد العزيز أهم مطارات السعودية، حيث إنه هو المركز الرئيسي ومركز عمليات الخطوط الجوية العربية السعودية. 
  • تأسس المطار سنة 1981، ويعتبر المطار بوابة مكة المكرمة الجوية، ويصل عن طريقه الحجاج والمعتمرون إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة.
  • يضم رابع أكبر صالة للركاب في العالم وهي صالة الحجاج حيث تبلغ مساحتها 510 آلاف متر مربع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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