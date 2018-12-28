رئيس وزراء الإيطالي يدعم وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنّ بلاده "تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية".
أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين:
- نحن لا نحبذ بيع هذه الأسلحة ولذلك هي مسألة تحويل ذلك لموقف رسمي والتصرف على أساسه.
- موقف الحكومة من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
- كان كونتي يرد على سؤال بشأن صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية في ضوء مشاركتها في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
دول أوربية حظرت تصدير السلاح للسعودية:
- قررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن ضمنها السعودية والإمارات.
- هولندا أوقفت تصدير الأسلحة للسعودية ومصر والإمارات حتى يثبت أنها لن تستخدمها في حرب اليمن.
- أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
- النرويج أعلنت تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة.
خلفيات
- أثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان جثته ومن أمر بقتله.
- الرياض وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثته، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.
- أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان".
- ترمب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.