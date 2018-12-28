رئيس وزراء الإيطالي يدعم وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنّ بلاده "تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية".

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين:

نحن لا نحبذ بيع هذه الأسلحة ولذلك هي مسألة تحويل ذلك لموقف رسمي والتصرف على أساسه.

موقف الحكومة من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كان كونتي يرد على سؤال بشأن صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية في ضوء مشاركتها في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

دول أوربية حظرت تصدير السلاح للسعودية:

قررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن ضمنها السعودية والإمارات.

هولندا أوقفت تصدير الأسلحة للسعودية ومصر والإمارات حتى يثبت أنها لن تستخدمها في حرب اليمن.

أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

النرويج أعلنت تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة.

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