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سياسة|السعودية

رئيس وزراء الإيطالي يدعم وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

28/12/2018

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إنّ بلاده "تعتزم اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية".

أبرز تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين:
  • نحن لا نحبذ بيع هذه الأسلحة ولذلك هي مسألة تحويل ذلك لموقف رسمي والتصرف على أساسه.
  • موقف الحكومة من مبيعات السلاح إلى الرياض نابع من تورطها في الصراع في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
  • كان كونتي يرد على سؤال بشأن صادرات الأسلحة الإيطالية للسعودية في ضوء مشاركتها في حرب اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.
دول أوربية حظرت تصدير السلاح للسعودية:
  • قررت ألمانيا وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن ضمنها السعودية والإمارات.
  • هولندا أوقفت تصدير الأسلحة للسعودية ومصر والإمارات حتى يثبت أنها لن تستخدمها في حرب اليمن.
  • أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.
  • النرويج أعلنت تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها "التطورات الأخيرة" في المملكة.
خلفيات
  • أثارت جريمة قتل خاشقجي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان جثته ومن أمر بقتله.
  • الرياض وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت أنه تم تقطيع جثته، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
  • أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا بالإجماع يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي.
  • أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مؤخرا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان".
  • ترمب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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