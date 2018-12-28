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تظاهرات بالخرطوم في جمعة الوفاء للشهداء والأمن يستخدم الغاز

تجدد التظاهرات الاحتجاجية بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم
تجدد التظاهرات الاحتجاجية بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم
28/12/2018

تجددت التظاهرات الاحتجاجية بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، الجمعة، منددة بالغلاء ومطالبة بإسقاط النظام.

التفاصيل:
  • شهود عيان أفادوا بأن مئات المحتجين تظاهروا في أحياء (المنشية و"ود نوباوي" والشعبية ومنطقة بري ) بالعاصمة السودانية الخرطوم.
  • الشهود أضافوا أن المحتجين خرجوا من المساجد عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون ضد النظام.
  • الشرطة فرقت بالغاز المسيل للدموع المتظاهرين في ود نوباوي بمدينة أم درمان وهي أحد معاقل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي.
  • الشهود أشاروا إلى إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين بحي المنشية جنوب شرقي الخرطوم.
  • أفاد شهود عيان بخروج متظاهرين في قرية "الكسمبر "بولاية الجزيرة (وسط البلاد)، وقام المتظاهرون بقطع الشارع الرئيسي الرابط بين الخرطوم ومدينة ود مدني..
  • شاهد من "رويترز" قال إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت الجمعة لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجدا في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم.
  • جماعات معارضة ونشطاء دعوا إلى تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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