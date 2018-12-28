الجيش الأمريكي: قوات الأسد لم تدخل مدينة منبج

قال الجيش الأمريكي إن القوات السورية لم تدخل مدينة منبج، وذلك بعد ساعات من إعلان دمشق دخول جيش النظام المدينة الواقعةي شمالي سوريا ورفع العلم الوطني فيها .

التفاصيل: