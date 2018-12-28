الجيش الأمريكي: قوات الأسد لم تدخل مدينة منبج

قال الجيش الأمريكي إن القوات السورية لم تدخل مدينة منبج، وذلك بعد ساعات من إعلان دمشق دخول جيش النظام المدينة الواقعةي شمالي سوريا ورفع العلم الوطني فيها .
التفاصيل:
- المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية إيرل براون قال "رغم المعلومات غير الصحيحة عن التغيرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج (التحالف)، ليس هناك أي مؤشر على صحة ذلك".
- براون دعا جميع الأطراف إلى احترام "منبج وسلامة مواطنيها".
- المتحدث أضاف "لم تتغير مهمتنا. سنواصل دعم شركائنا في التحالف، مع القيام في الوقت ذاته بسحب منظم للقوات في ظل اتخاذ جميع التدابير الممكنة من أجل ضمان سلامة جنودنا وسلامة الشركاء على الأرض".
- التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده الولايات المتحدة نفى أيضا دخول قوات النظام إلى منبج.
- في وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش السوري أنه "استجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها".
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف الإعلان بأنه "عملية نفسية" من النظام السوري.
- أردوغان قال "تواصلت مع أصدقائنا ومع جهاز الاستخبارات، نعلم أن هناك شيئا من قبيل رفع علم (النظام) هناك، لكن لم يحدث أي شيء مؤكد بعد، والجهات الرسمية الروسية تؤكد الأمر نفسه".
- مصادر سورية قالت إن الجيش السوري نشر قواته في شريط من الأراضي على حافة منبج ولم يدخل المدينة نفسها.
- وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على المدينة، وجهت دعوة إلى دمشق للانتشار في المنطقة.
- بيان وحدات حماية الشعب قال "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج".
- تتمركز في مدينة منبج، القريبة من الحدود مع تركيا، قوات عمليات خاصة أمريكية وفرنسية.