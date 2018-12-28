البحرين: لم نقطع علاقتنا بسوريا وندعم حماية أراضيها من أي انتهاك

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده لم تقطع علاقاتها مع سوريا "رغم الظروف الصعبة"، وذلك بعد يوم من إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا.

التفاصيل:

الوزير البحريني كتب على تويتر "سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا… نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك".

الوزير أضاف "نقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".

سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه و لم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة . نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من اي انتهاك . و نقف معه في اعادة الاستقرار الى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق #سوريا — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 28, 2018

وزارة الخارجية البحرينية أكدت في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين " حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية".

الوزارة كشفت عن "استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها"، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع".

البيان أكد "أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".

وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة #البحرين لدى الجمهورية العربية #السورية الشقيقة https://t.co/Ve4xVwoxtx pic.twitter.com/YSELJYYsCq — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 27, 2018

ليس من الواضح من تعليق الوزير أو من بيان الخارجية البحرينية ما إذا كانت السفارة البحرينية في دمشق واصلت العمل خلال الحرب عندما قطعت معظم دول الخليج العربية، ومن بينها السعودية الحليف الوثيق للمنامة، العلاقات مع سوريا.

خلفية: