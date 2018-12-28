اعتقالات لقادة المعارضة السودانية قبل "جمعة الوفاء للشهداء"

اعتقل الأمن السوداني قادة بأحزاب المعارضة قبل ساعات من الدعوة لاحتجاجات "جمعة الوفاء للشهداء"، وطالت الاعتقالات قادة أبرز تحالفين للمعارضة، (نداء السودان وقوى الإجماع الوطني).

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

ويتزامن ذلك مع إعلان الخرطوم أن حصيلة قتلى المظاهرات منذ بدأت بلغت 19 شخصا، وإعلان مصر دعمها للخرطوم "وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها".

اعتقالات تسبق "جمعة الوفاء للشهداء":

تم اعتقال قادة في نداء السودان كانوا مجتمعين بدار حزب البعث في السجانة جنوبي الخرطوم، أبرزهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف والتجاني مصطفى ومحمد ضياء الدين من حزب البعث، وجمال إدريس من الحزب الناصري، إلى جانب أربعة آخرين.

قوة من جهاز الأمن داهمت منزل، محمد سيد أحمد سر الختم، من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، واقتادته مع محمد حمد سعيد الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي عقب اجتماع لقوى نداء السودان أمس الخميس.

اجتماع في دار حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء الماضي، ضم تحالف قوى الإجماع الوطني، وتحالف نداء السودان، وتيار الانتفاضة، وتجمع المهنيين والسودانيين، والحزب الجمهوري، وتيار الوسط للتغيير والتجمع الاتحادي المعارض، أقر تكوين "لجنة تنسيقية لدعم حركة الاحتجاجات".

"تجمّع المهنيين السودانيين" دعا إلى المضي قدما في التظاهرات، وأفاد بيان أصدره التجمّع "بعد النجاح الذي تحقق، الثلاثاء الماضي، ندعو المواطنين لمواصلة التظاهر، كما أن قطاعات المهنيين المنخرطة في التجمع ستواصل الإضرابات بدءا من إضراب شبكة الصحافيين.

الحزب الشيوعي السوداني دعا في بيان وزعه على وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، "المواطنين السودانيين لمواصلة التظاهر في انتفاضتهم الجارية الآن حتى إسقاط النظام".

انسحاب حزب مشارك في الحكومة واستقالة وزير

حزب الأمة، جناح (مبارك الفاضل المهدي) أعلن انسحابه من حكومة الوفاق الوطني بالسودان، تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أسبوع، كما تقدم وزير ولائي باستقالته.

الفاضل أعلن عن سحب ممثلهم الوحيد في الجهاز التنفيذي، وقال إن العمل الوزاري يهدف لخدمة الشعب وإذا انقلب ضده فلا معنى للاستمرار فيه، منوها إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الحقائق كاملة.

"عبد الرؤوف قرناص" وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، أعلن الخميس استقالته تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي حسب بيان صادر عنه.

بيان استقالة قرناص

الوزير المنتمي إلى حزب الأمة، المشارك في الحكم، قال إن الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) لم يفِ بتعهدات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسط انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية.

قرناص، اتهم الحزب الحاكم بالانفراد في الرأي، دون إيلاء اهتمام لآراء القوى السياسية المشاركة في الحكم، سواء من حيث إدارة الاقتصاد أو العمل على حل أزمة البلاد الخانقة، وقال إن قراره متوافق مع موقف حزب الأمة، المطالب بتأسيس نظام جديد دون ذكر تفاصيل.

السلطات تقر بسقوط 19 قتيلا:

السلطات السودانية أقرت، الخميس، بأن عدد القتلى الذين سقطوا خلال المظاهرات في الأيام الفائتة بلغ 19 شخصا، بينهم اثنان من القوات النظامية، بحسب وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرو.

التلفزيون الحكومي نقل عن المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة، قوله إن نحو 219 شخصا أصيبوا بجروح، وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن ثمانية أشخاص قتلوا بينما أشار حزب معارض إلى سقوط 22 قتيلاً.

أرو، قال خلال مؤتمر صحفي إن عدد الجرحى من المواطنين بلغ 219 ومن أفراد القوات النظامية 187، لافتا إلى أن بعض حالات الوفيات نتجت "بسبب عراك بين أصحاب المحال التجارية والمندسين الذين حاولوا نهب الممتلكات والمحال التجارية".

أرو، أكد أن السلطات ضبطت 107 عناصر منضوين تحت لواء "منظمات وحركات مسلحة"، معظمهم يتبعون حركة التمرد بزعامة عبد الواحد محمد نور، وأنه سيتم فتح بلاغات ضدهم.

شبكة الصحفيين السودانيين:

شبكة الصحفيين السودانيين، أعلنت أمس الخميس، أنها بدأت إضرابا لثلاثة أيام تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية ووسط دعوات من الأحزاب المعارضة لمزيد من التظاهرات.

الشبكة وهي منظمة غير حكومية تضم صحفيين مستقلين ومعارضين يعملون في صحف ومواقع إلكترونية، قالت في بيان: "نعلن عن إضراب احتجاجا على عنف السلطات ضد المتظاهرين اعتبارا من صباح الخميس 27 ديسمبر/ كانون أول ولمدة ثلاثة أيام".

عادة ما يشتكي الصحفيون في السودان من تعرّضهم لمضايقات من قبل السلطات.

منظمة مراسلون بلا حدود، صنفت السودان في المرتبة 174 من بين 180 بلدا من حيث مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام 2017، وقالت إن جهاز الأمن والمخابرات الوطني "يطارد صحفيين ويفرض رقابة على وسائل الإعلام المكتوبة".

بيان أطباء القضارف:

بيان لأطباء ولاية القضارف شرقي السودان، الذين نفذوا وقفة احتجاجية على الأوضاع في البلاد أمس الخميس، قالوا إن السلطات الأمنية اعتقلت ثلاثة من نواب الجراحة العامة وثلاثة طلاب آخرين من كلية الطب بجامعة القضارف وتمت معاملتهم بصورة غير لائقة.

البيان أشار إلى أن الأطباء يتعرضون إلى مضايقات شديدة من قبل جهاز الأمن والمخابرات، وحذر الحكومة من أن تعرض الأطباء لمثل هذه الإجراءات يفتح الأمور على جميع الاحتمالات، حسب تعبير البيان. وكان طلاب الكلية قد نظموا وقفة احتجاجية داخل مبنى مستشفى الكلية، وهتفوا بإسقاط النظام.

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