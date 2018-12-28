استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 6 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة"، شرقي قطاع غزة.
التفاصيل:
- وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قالت إن الشاب كرم فياض، 26 عامًا، استشهد، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
- كما أعلنت عن إصابة 6 آخرين، بينهم صحفي ومُسعفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
- في ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".
- أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".
خلفيات:
- الأحد الماضي، حذّرت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، إسرائيل، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".
- يوم الجمعة الماضي (21 ديسمبر/كانون أول الجاري)، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم فتى برصاص إسرائيلي، وإصابة 39 آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.
- يشارك الفلسطينيون في مسيرات "العودة"، السلمية قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
- يقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.