استشهاد فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص جيش الاحتلال شرقي غزة

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 6 آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرة "العودة"، شرقي قطاع غزة.

التفاصيل:

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قالت إن الشاب كرم فياض، 26 عامًا، استشهد، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما أعلنت عن إصابة 6 آخرين، بينهم صحفي ومُسعفة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات، قرب الحدود الشرقية للقطاع.

في ذات السياق، قالت حركة حماس في بيان لها، إن "المشاركة الحاشدة لشعبنا في المسيرات، رغم كل الظروف الصعبة، دليل التلاحم الشعبي في مواجهة الحصار".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت في بيان لها إن "المشاركة الكثيفة في المسيرة رغم تهديدات الاحتلال وإرهابه، هي دليل على ثقة الجماهير بالمقاومة".

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