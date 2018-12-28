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سياسة|السعودية

أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد حول مقتل خاشقجي

وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
28/12/2018

قال وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العسّاف إن المملكة لا تمر بأزمة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

أبرز تصريحات العسّاف في مقابلة حصرية لفرانس برس:

  • السعودية لا تمر بأزمة بسبب مقتل خاشقجي وإنما تشهد تحولا.

  • قرار تعييني وزيرا للخارجية وإعادة بناء مجلس الوزراء السعودي لا علاقة لهما بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

  • قضية خاشقجي كانت أمرا محزنا ومؤسفا، لكنها لا تعني أن البلاد في أزمة

  • تراجع الأداء الاقتصادي مؤقت وهو مرتبط بالتغييرات الهيكلية التي تجري في البلاد

  • لقد مثّل الجبير السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً.

     

وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير وولي العهد محمد بن سلمان
 أهمية المقابلة:
  • هذه أول مقابلة مع العساف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في السعودية.
  • قالت كالة فرانس برس إن المقابلة حصرية وأجريت باللغة الإنجليزية.
  • حلّ العسّاف، وزير المالية السابق، محلّ عادل الجبير وزير الخارجية السابق.
  • تم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي وزير دولة للشؤون الخارجية. 
  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم اعتقال العساف ضمن "معتقلي الريتز"، بين أكثر من 200 أمير ووزير ورجل أعمال.
 من هو إبراهيم العساف؟
  • العساف أحد رجال الحرس القديم في المملكة، وتولى وزارة المالية طيلة 20 عاما، منذ عام 1996 إلى عام 2016. 
  • العساف، 69 عاما، حاصل على درجة جامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1971.
  • بدأ العساف حياته المهنية بالتدريس في أكاديمية الملك عبد العزيز الحربية في الرياض.
  • في 1976 حصل العساف على الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأمريكية وبعدها على الدكتوراة من جامعة كلورادو في عام 1982.
  • في 1982 عين العساف مديرا تنفيذيا مناوبا للسعودية في صندوق النقد الدولي بواشنطن وظل يشغل المنصب حتى 1989 عندما أصبح المدير التنفيذي.
  • عين العساف نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 1995 ووزيرا للمالية في العام التالي.
الكاتب الصحفي جمال خاشقجي
 خلفيات:
  • خاشقجي الكاتب بواشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ابن سلمان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.
  • السلطات السعودية وبعد روايات متضاربة قالت إن خاشقجي قتل بعد تعرّضه للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.
  • الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
  • قامت السعودية بإعفاء مسؤولين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان من مناصبهم بعد مقتل جمال خاشقجي.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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