أول تصريح لوزير الخارجية السعودي الجديد حول مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي الجديد إبراهيم العسّاف إن المملكة لا تمر بأزمة بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
أبرز تصريحات العسّاف في مقابلة حصرية لفرانس برس:
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السعودية لا تمر بأزمة بسبب مقتل خاشقجي وإنما تشهد تحولا.
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قرار تعييني وزيرا للخارجية وإعادة بناء مجلس الوزراء السعودي لا علاقة لهما بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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قضية خاشقجي كانت أمرا محزنا ومؤسفا، لكنها لا تعني أن البلاد في أزمة
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تراجع الأداء الاقتصادي مؤقت وهو مرتبط بالتغييرات الهيكلية التي تجري في البلاد
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لقد مثّل الجبير السعودية وسيستمر في تمثيلها حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً.
أهمية المقابلة:
- هذه أول مقابلة مع العساف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في السعودية.
- قالت كالة فرانس برس إن المقابلة حصرية وأجريت باللغة الإنجليزية.
- حلّ العسّاف، وزير المالية السابق، محلّ عادل الجبير وزير الخارجية السابق.
- تم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي وزير دولة للشؤون الخارجية.
- في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم اعتقال العساف ضمن "معتقلي الريتز"، بين أكثر من 200 أمير ووزير ورجل أعمال.
من هو إبراهيم العساف؟
- العساف أحد رجال الحرس القديم في المملكة، وتولى وزارة المالية طيلة 20 عاما، منذ عام 1996 إلى عام 2016.
- العساف، 69 عاما، حاصل على درجة جامعية في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض عام 1971.
- بدأ العساف حياته المهنية بالتدريس في أكاديمية الملك عبد العزيز الحربية في الرياض.
- في 1976 حصل العساف على الماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأمريكية وبعدها على الدكتوراة من جامعة كلورادو في عام 1982.
- في 1982 عين العساف مديرا تنفيذيا مناوبا للسعودية في صندوق النقد الدولي بواشنطن وظل يشغل المنصب حتى 1989 عندما أصبح المدير التنفيذي.
- عين العساف نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في 1995 ووزيرا للمالية في العام التالي.
خلفيات:
- خاشقجي الكاتب بواشنطن بوست، قُتل داخل قنصلية بلاده السعودية في إسطنبول على يد فريق حضر من الرياض بينهم مقربون من ابن سلمان مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
- مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع قرارا يؤكد مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مقتل خاشقجي.
- السلطات السعودية وبعد روايات متضاربة قالت إن خاشقجي قتل بعد تعرّضه للتخدير بجرعة كبيرة، ثم قطّعت جثته داخل القنصلية.
- الرياض ألقت اللوم في الجريمة على عناصر أمن ومسؤولين في جهاز الاستخبارات السعودي.
- قامت السعودية بإعفاء مسؤولين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان من مناصبهم بعد مقتل جمال خاشقجي.