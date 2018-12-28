أحزاب يمنية: وجود القوات السعودية بالمهرة انتهاك للسيادة

عبّرت أحزاب سياسية يمنية في محافظة المهرة، عن رفضها لوجود القوات السعودية في المحافظة، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية.

وطالبت أحزاب "المؤتمر" و "البعث" و "الرشاد" و "الناصري"، في بيانات أصدرتها، بخروج القوات السعودية.

التفاصيل:

احتجاجات أهالي محافظة المهرة شرقي اليمن تواصلت ضد الوجود السعودي في مناطقهم.

للمرة الأولى منذ انطلاق حراك شعبي واسع ضد ذلك الوجود، طالبت أحزاب سياسية في المحافظة بخروج القوات السعودية منها كما أيدت في بياناتها مطالب المعتصمين، مركزة على أهمية الالتزام بالنقاط المتفق عليها مع الأهالي، كالاستجابة لمطالب المعتصمين وخروج القوات السعودية.

وقوف أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والبعث العربي الاشتراكي واتحاد الرشاد ذي التوجه السلفي، إلى جانب المعتصمين لأول مرة منذ انطلاق الاحتجاجات قبل أشهر، قوبل بترحيب كبير من لجنة الاعتصام، التي دعت بقية الأحزاب في المحافظة إلى اتخاذ مواقف مماثلة.

مراقبون قالوا إن دخول الأحزاب السياسية على خط هذه المطالب، يعد انتقالا للحراك في المحافظة من كونه هماً شعبياً ليصبح قضية سياسية، كما يعد تطوراً فارقاً خاصة في ظل التلويح بالتصعيد من قبل المعتصمين والأحزاب التي انضمت إليهم أخيراً.

مع تزايد المطالبة بخروج القوات السعودية وكف يدها عن المحافظة اليمنية الواقعة على الحدود مع سلطنة عمان، تبرز عدة تساؤلات، أهمها لماذا تتجاهل السعودية مطالب أبناء المهرة الذين يرفضون وجودها العسكري غير المبرر في نظرهم؟

مراقبون تساءلوا هل يمكن أن تقابل السعودية هذه التطورات بالقمع والتدخل العسكري عبر قواتها أو القوات اليمنية الموالية لها، كما وقع في حادثة الأنفاق منتصف نوفمبر/ تشرين أول الماضي، عندما سقط قتلى وجرحى برصاص قوات موالية للسعودية في مديرية حصوين لاعتراضهم على استحداث حواجز عسكرية في منطقتهم.

الاحتجاجات المناهضة للوجود السعودي في محافظة المهرة اليمنية مستمرة منذ أشهر

من حين لآخر يبرز التساؤل الآخر أين الحكومة اليمنية تجاه كل ما يجري في المهرة، من ممارسات يعتبرها المعتصمون احتلالا وانتهاكا للسيادة اليمنية.

الوضع في المهرة يطرح تساؤلات ملحة عن التزام السلطات اليمنية الصمت إزاء التوجه السعودي في المحافظة مثلما سمحت لدولة الإمارات بأن تسرح وتمرح في محافظات أخرى.

مراقبون قالوا إن الاستياء من فشل التحالف السعودي الإماراتي في المهمة التي جاء من أجلها، وهي إعادة الشرعية للبلاد، يتعاظم مع اقترابه من إكمال العام الرابع من تدخّله في حرب أكلت الأخضر واليابس، وزجت باليمن في نفق أزمات متعددة الأطراف والملامح.

فشل سعودي في حشد الإجماع لانتخاب رئيس البرلمان اليمني

مصادر يمنية، كشفت لـ "الجزيرة" أن الخلاف بين أعضاء البرلمان اليمني الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي على اختيار رئيس جديد للبرلمان، تسبب في تأجيل انعقاد أول جلسة له كانت مقررة في عدن

التأجيل جاء بعدما انقسم النواب إلى مؤيد لمرشح الرئيس اليمني والسعودية محمد الشدادي نائب رئيس المجلس الحالي، وسلطان البركاني رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

المصادر أفادت أن السعودية وسفيرها لدى اليمن محمد آل جابر ضغطت خلال الأيام الماضية لاستدعاء جميع البرلمانيين الموالين لهادي إلى الرياض من مقار إقامتهم في بلدان عدة، لإكمال النصاب وعقد الاجتماع ثم انتخاب محمد الشدادي، مرشح الرئيس هادي.

تورط أمريكا في مذابح السعودية باليمن:

صحيفة "نيويورك تايمز" قالت في تحقيق أجرته بعنوان "واشنطن تركت بصمة كبيرة في الحرب اليمنية من خلال بيع الأسلحة للسعودية". إن بصمات الولايات المتحدة تَظهر في جميع الغارات الجوية الخاطئة التي نُفّذت باليمن، والتي أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف وستمئة مدني.

التحقيق، استند إلى معلومات من عشرة مسؤولين أمريكيين، بعضهم متقاعدون وآخرون لا يزالون على رأس عملهم.

التحقيق أوضح أن واشنطن لديها الحق في الوصول إلى سجلات كل غارة جوية ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن.

تحقيق الصحيفة أشار إلى نفي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين علمهما بما إذا كانت القنابل الأمريكية قد استُخدمت في الغارات الجوية التي استهدفت حفلات الزفاف والمساجد والجنازات.

التحقيق أشار إلى أن الولايات المتحدة فشلت أيضاً في دفع السعودية إلى الالتزام بتوصياتها بتجنيب المدنيين في اليمن غارات التحالف، وأن السعوديين غضّوا الطرف عن أي مبادرة أمريكية للتحقيق في الضربات الجوية الخاطئة، وتجاهلوا قائمة الأماكن المحظورِ استهدافها.

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