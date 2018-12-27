البث الحي
سياسة|روسيا

شاهد: صواريخ جديدة فائقة السرعة تمنح روسيا تقدما عسكريا كبيرا

27/12/2018

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر في العام المقبل.

وشاهد بوتين الاختبار عن بعد، الخميس، من مبنى وزارة الدفاع في موسكو. ووصف الكرملين الاختبار في بيان قائلا إن الصاروخ الذي أطلق من موقع في جنوب غرب روسيا أصاب بنجاح هدفا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح بوتين أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية.

ما القصة؟
  • تحت عنوان "الأسلحة الجديدة التي ستمنح تقدّما عسكريا كبيرا لروسيا"، كتبت صحيفة لاتربيون الاقتصادية الفرنسية عن نجاح روسيا في اختبار نظام صواريخ أفانغارد Avangard الروسي الذي يفوق سرعة الصوت الافتراضي، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية ونووية.
  • الصحيفة قالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشرف على الاختبار الناجح لنظام صواريخ أفانغارد، وأعلن أن "روسيا تمتلك نوعا جديدا من الأسلحة الاستراتيجية"، مضيفا أن منظومة "أفانغارد" العابرة للقارات ستكون جاهزة اعتبارا من 2019.
  • بوتين كان أعلن عن مجموعة من الأسلحة الجديدة في مارس/ آذار2018 منها الأفانغارد، في أحد أكثر أحاديثه ميلا للقتال خلال سنوات، وقال إن بإمكانها أن تصيب أي نقطة في العالم تقريبا، والإفلات من الدرع الصاروخية الأمريكية.
  • الصحيفة علقت بأن روسيا بصدد تطوير أسلحة اختراق استراتيجية، وصواريخ فوق صوتية، ستعطيها في نهاية المطاف تقدمًا تكنولوجيًا وعسكريًا.
  • الصحيفة أشارت إلى أنه يمكن لهذه الأسلحة أن تشكل في أي لحظة وفي أي مكان تهديدًا فوريًا بضربة تقليدية، أو حتى نووية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)

تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)