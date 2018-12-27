شاهد: صواريخ جديدة فائقة السرعة تمنح روسيا تقدما عسكريا كبيرا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا قد تنشر أول مجموعة من الصواريخ ذات القدرات النووية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر في العام المقبل.

وشاهد بوتين الاختبار عن بعد، الخميس، من مبنى وزارة الدفاع في موسكو. ووصف الكرملين الاختبار في بيان قائلا إن الصاروخ الذي أطلق من موقع في جنوب غرب روسيا أصاب بنجاح هدفا في أقصى شرق روسيا.

وأوضح بوتين أن الخطوة تعني أن بلاده أصبح لديها الآن نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية.

ما القصة؟