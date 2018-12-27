شاهد: إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية بسبب بركان

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير بسبب بركان أناك كراكاتاو إلى ثاني أعلى مستوى وأمرت جميع الرحلات الجوية بالابتعاد تماما.

وذلك بعد أيام من مقتل 430 شخصا على الأقل في أمواج مد عاتية (تسونامي) سببها البركان.

ما القصة؟