شاهد: إندونيسيا تغير مسارات جميع الرحلات الجوية بسبب بركان

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير بسبب بركان أناك كراكاتاو إلى ثاني أعلى مستوى وأمرت جميع الرحلات الجوية بالابتعاد تماما.
وذلك بعد أيام من مقتل 430 شخصا على الأقل في أمواج مد عاتية (تسونامي) سببها البركان.
ما القصة؟
- تسبب انهيار كتلة من الجزيرة البركانية مع ارتفاع المد، السبت الماضي، في أمواج وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار اجتاحت الساحل المطل على مضيق سوندا بين جزيرتي جاوة وسومطرة.
- السلطات حذرت من أن فوهة البركان ما زالت هشة، مما أثار مخاوف من انهيار آخر وموجات تسونامي جديدة، وحثت المواطنين على البقاء بعيدا عن الساحل.
- هناك مخاوف أيضا من ثوران بركاني أكبر.
- ثوران البركان مستمرة على نحو متقطع منذ يوليو/ تموز لكنه نشط بشكل أكبر منذ، الأحد الماضي، ويقذف حمما وأحجارا وينفث سحبا هائلة من الرماد إلى ارتفاع يصل إلى ثلاثة آلاف متر في السماء الغائمة.
- الهيئة الجيولوجية الوطنية، حددت عندما رفعت مستوى التحذير، منطقة حظر تمتد خمسة كيلومترات حول الجزيرة.
- مدير الهيئة أنطونيوس راتدوموبوربو قال: "منذ 23 ديسمبر لم يتوقف النشاط… نتوقع تفاقم الثوران".
- وكالة "إير ناف" الحكومية التي تراقب الملاحة الجوية قالت في بيان "تم تغيير مسار جميع الرحلات الجوية بسبب التحذير الأحمر من رماد بركان كراكاتاو".
- هيئة الطيران المدني قالت إن المطارات لن تتأثر. وتبعد العاصمة جاكرتا نحو 155 كيلومترا شرقي البركان.