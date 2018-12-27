سجن تسعة عسكريين في فنزويلا بتهمة التخطيط للإطاحة بمادورو

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا أحكاما بالسجن بحق تسعة أعضاء في القوات المسلحة يصل بعضها إلى تسع سنوات وذلك بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عام 2014.
ما القصة؟
- المحكمة ذكرت في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى.
- أعلى محكمة في فنزويلا رفضت استئنافا أخيرا من المتهمين التسعة الذين سبق وأن رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية.
- المحكوم عليهم واجهوا تهما بالإعداد عام 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل اسم "جيريكو".
- المعارضة الفنزويلية اعتبرت أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على خدمة مصالح مادورو.
- وفقا لتقارير صحفية محلية كان المخطط يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.
خلفية:
- مادورو قال في بداية ديسمبر/ كانون أول الجاري إن الولايات المتحدة تخطط للإطاحة به بمساعدة من حكومة كولومبيا اليمينية والرئيس اليميني المنتخب في البرازيل جاير بولسونارو.
- من المقرر أن يبدأ الرئيس اليساري، الذي شهدت فنزويلا في عهده أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ولاية رئاسية ثانية في 10 يناير/كانون ثاني المقبل، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام والتي اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بأنها "مزورة".
- وفقا لمنظمة "فورو بينال" الخيرية يوجد في فنزويلا 278 سجينا سياسيا من بينهم 80 عسكريا.
- فنزويلا التي تعتمد في اقتصادها على النفط تعاني من ركودا مستمرا منذ أربع سنوات، شهدت خلالها البلاد ارتفاعا في معدلات الفقر ونقصا في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، ما أدى وفق الأمم المتحدة إلى نزوح 2,3 مليون فنزويلي منذ عام 2015.