سجن تسعة عسكريين في فنزويلا بتهمة التخطيط للإطاحة بمادورو

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا أحكاما بالسجن بحق تسعة أعضاء في القوات المسلحة يصل بعضها إلى تسع سنوات وذلك بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عام 2014.

ما القصة؟

المحكمة ذكرت في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات كحد أدنى.

أعلى محكمة في فنزويلا رفضت استئنافا أخيرا من المتهمين التسعة الذين سبق وأن رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم ابتدائية وعسكرية.

المحكوم عليهم واجهوا تهما بالإعداد عام 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة تحمل اسم "جيريكو".

المعارضة الفنزويلية اعتبرت أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على خدمة مصالح مادورو.

وفقا لتقارير صحفية محلية كان المخطط يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.

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