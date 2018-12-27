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سياسة

رسالة من السيسي إلى البشير.. ما هي التفاصيل؟

المؤتمر الصحفي للمسؤولين الأربعة عقب الاجتماع
المؤتمر الصحفي للمسؤولين الأربعة عقب الاجتماع
27/12/2018

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير تؤكد أن "استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر".

التفاصيل:
  • تصريحات الوزير المصري جاءت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني الدريري محمد أحمد في ختام اجتماع اللجنة الرباعية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.
  • تصريحات شكري تأتي إثر مباحثات عقدها ورئيس المخابرات العامة في بلاده عباس كامل مع مسؤولين سودانيين، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير.
  • الوزير المصري قال إنه "نقل رسالة إلى البشير من السيسي تؤكد على أهمية دعم العلاقات واستمرار التواصل وتحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات خلال العمل المشترك، وتفعيل كافة أطر التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي".
  • شكري أضاف "هذا شيء أساسي؛ لأننا نشعر بأن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، واستقرار مصر أيضًا يصب بشكل مباشر في استقرار السودان".
  • الوزير المصري قال إن بلاده "تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية، مؤكدا أن مصر "دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها".
  • حسب بيان سابق للخارجية السودانية، فإن زيارة شكري وكامل إلى الخرطوم كانت مقررة من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم وزيري خارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين.

 

خلفيات:
  • زيارة المسؤولين المصريين للخرطوم تأتي بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ أسبوع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
  • السلطات السودانية أعلنت الخميس أن 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء المظاهرات.
  • التلفزيون الحكومي نقل عن المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة قوله إن نحو 219 شخصا اصيبوا بجروح.
  • السلطات ذكرت في وقت سابق أن ثمانية أشخاص قتلوا بينما قالت المعارضة إن 22 سقطوا قتلى في الاحتجاجات.
  • منظّمة العفو الدولية قالت إن الحصيلة بلغت 37 قتيلا نقلا عن "تقارير موثوق بها".
  • وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية عبد الرؤوف قرناص أعلن الخميس تقديم استقالته "تضامنًا مع المد الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي".
  • الوزير، المنتمي إلى حزب الأمة المشارك في الحكم، قال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يف بتعهداته، وسط انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية".
  • هذه الاستقالة هي الأولى بين كبار المسؤولين السودانيين.
  • يمر السودان بصعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ التضخم نحو سبعين في المئة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية.
  • سعر الدولار الرسمي يبلغ 47.5 جنيهاً فيما يرتفع في السوق الموازية إلى 60 جنيهاً، ويعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفق تقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
المصدر : وكالات
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