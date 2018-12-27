رسالة من السيسي إلى البشير.. ما هي التفاصيل؟

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه نقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره السوداني عمر البشير تؤكد أن "استقرار السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر".

التفاصيل:

تصريحات الوزير المصري جاءت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني الدريري محمد أحمد في ختام اجتماع اللجنة الرباعية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.

تصريحات شكري تأتي إثر مباحثات عقدها ورئيس المخابرات العامة في بلاده عباس كامل مع مسؤولين سودانيين، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير.

الوزير المصري قال إنه "نقل رسالة إلى البشير من السيسي تؤكد على أهمية دعم العلاقات واستمرار التواصل وتحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات خلال العمل المشترك، وتفعيل كافة أطر التعاون والتنسيق على المستوى الثنائي".

شكري أضاف "هذا شيء أساسي؛ لأننا نشعر بأن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في استقرار مصر، واستقرار مصر أيضًا يصب بشكل مباشر في استقرار السودان".

الوزير المصري قال إن بلاده "تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية، مؤكدا أن مصر "دائما على استعداد لتقديم الدعم والمساندة للسودان وفق رؤية الحكومة السودانية وسياساتها".

حسب بيان سابق للخارجية السودانية، فإن زيارة شكري وكامل إلى الخرطوم كانت مقررة من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي وذلك للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم وزيري خارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في البلدين.

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