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سياسة|إسرائيل

رئيس أركان إسرائيلي سابق يؤسس حزبا لمنافسة نتنياهو

غانتس كان رئيسا للأركان بين عامي 2011 و2015
غانتس كان رئيسا للأركان بين عامي 2011 و2015
27/12/2018

أسس رئيس سابق للأركان في إسرائيل حزبا سياسيا جديدا، تظهر استطلاعات الرأي أنه سيمثل أكبر تحد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المبكرة المقرر عقدها في أبريل/ نيسان المقبل.

التفاصيل:
  • تفاصيل تأسيس حزب "حوسين ليسرائيل" أو "الصمود من أجل إسرائيل" الذي أسسه بيني غانتس، تسربت إلى وسائل الإعلام المحلية بعد تسجيل الحزب لكنها لم تكشف عن توجهاته.
  • محضر تسجيل الحزب على قائمة الأحزاب السياسية أشار إلى أنه يهدف إلى "تعزيز الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة إسرائيل".
  • كما تعهد الحزب بتغييرات في أولويات الأمن القومي والاقتصاد، لكنه لم يحدد تلك التغييرات.
  • استطلاعات الرأي أشارت إلى أن غانتس، 59 عاما، قد يحصد ما بين 13 و20 مقعدا في الكنيست خلال الانتخابات المقبلة من أصل 120 مقعدا.
  • الاستطلاعات توقعت تحقيق نتنياهو الفوز في الانتخابات والحصول على نحو 30 مقعدا، كما تشير إلى أنه في طريقه لتشكيل حكومة ائتلافية يمينية مثل الحكومة الحالية.
  • رئيس سابق آخر للأركان هو موشيه يعالون أعلن الأربعاء أنه أدرج حزبه على قائمة الأحزاب السياسية.
  • يعالون كان وزيرا الدفاع في حكومة بنيامين نتنياهو بين 2013 و2016، وهو عضو سابق في الليكود وانسحب منه احتجاجا على سياسة نتنياهو.
  • وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن يعالون وغانتس قد يشكلان لائحة مشتركة مع توجه سياسي قريب من اليمين والوسط.
  • مراقبون قالوا إنه إذا أصبح غانتس مرشحا ليسار الوسط فإن هذا قد يصب في صالح نتنياهو لأنه سيؤدي لزيادة الشقاق في تكتل المعارضة المنقسم بالفعل.
  • جنرال سابق ثالث هو غال هيرش أعلن الأربعاء أنه يعتزم خوض الحياة السياسية، من دون أن يوضح رغبته في الانضمام الى حزب ما.
خلفية:
  • الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة نتنياهو أعلن الاثنين إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بسبعة أشهر.
  • نتنياهو رشح نفسه لولاية خامسة في ظل ثلاثة تحقيقات فساد أوصت الشرطة فيها بتوجيه اتهامات له. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.
  • لم يقرر المدعي العام الإسرائيلي بعد إن كان سيوجه اتهاما لنتنياهو ولم يتضح إن كان سيعلن ذلك قبل الانتخابات.
  • شغل غانتس منصب رئيس الأركان بين عامي 2011 و2015، وأشرف خلال عمله على حربين على قطاع غزة.
  • غانتس كان قبلها قائدا للقوات على الحدود مع سوريا ولبنان، كما عمل ملحقا عسكريا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
المصدر : وكالات
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