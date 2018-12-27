السيسي ينفي سخريته من أوزان المصريين ويدعو لتقليل النكات

نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن يكون قد سخرمن ذوي الوزن الزائد في بلاده، داعيًا المصريين لتقليل النكات قليلًا، وذلك بعد موجة من الانتقادات بسبب تصريحاته حول السمنة والبدانة.

السيسي (الذي يهوى ركوب الدراجات بانتظام والقيام بأنشطة بدنية) بدا حريصًا على الرد على منتقديه في خطاب آخر بثته فضائيات مصرية، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر عقده على هامش افتتاح مشروع تنموي بمحافظة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد، مؤكدًا عزمه على محاربة هذه الآفة.

أبرز تصريحات السيسي:

لم أعاير المصريين أو أسخر من أوزانهم.

حجم النكات الذي خرج حول زيادة الوزن كان فوق الخيال.. أرجو أن تنكتوا على مهلكم شوية عليّا.

هل أسخر من أهلي؟ المصريون هم أهلي لكن (…) هل من الافضل أن أراهم وأنظر إليهم وأبقى ساكتا؟ أم نتوجه إلى المدارس مع غيري من المسؤولين لكي أطمئن على أولادي؟ أولاد مصر وهم مستقبلها، يأكلوا إيه غدًا.

لما أتكلم عن ذلك فلأنها ظاهرة يعني معناها إن العدد كبير.

أريد أن تهتم المدارس بزيادة مستوى الوعي حول الغذاء الصحي.

الفقر والسمنة:

ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم حاليًا 98 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.

مصر تعد بين البلدان التي تنتشر فيها أعلى معدلات السمنة مع 63,5% ، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

تطول هذه الظاهرة جميع فئات السكان، لكن الأسر المحرومة هي الأكثر تضررًا.

منظمة الصحة العالمية تقول إن هناك علاقة واضحة بين الفقر والسمنة.

مكتب المنظمة في مصر، قال إن السمنة ربما تؤدي إلى الأمراض غير السارية (المزمنة) المسؤولة عن معظم حالات الوفاة في مصر.

خلفية:

السيسي الذي غالبًا ما تنتقده مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفه، أثار مشكلة السمنة وارتفاع نسبة البدانة في مصر، أثناء خطاب بثه التلفزيون في 15 ديسمبر/كانون الأول، عرض فيه نتائج المسح الطبي لمبادرة صحية شهيرة بالبلاد، وهي المرة الثانية التي يشير فيها الجنرال السابق لهذا الأمر خلال شهرين.

السيسي طالب آنذاك، مؤسسات الدولة بالعمل لحل مشكلة البدانة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية يمثلون 25% من السكان، بينما يعاني البقية من زيادة الوزن.

السيسي صرح حينها "ما هذا؟ لماذا لا يهتم الناس بأنفسهم؟"، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر مستخدمو الإنترنت أن ملاحظاته تتضمن سخرية أو حتى احتقارًا.

رواد منصات التواصل تداولوا آلاف الصور الساخرة حول السمنة وزيادة أوزان المصريين، وما قد يترتب على ذلك -على سبيل السخرية- من إمكانية فرض ضريبة على زيادة الوزن أو عقوبة السجن.