السعودية: العساف من المالية إلى السجن إلى وزارة الخارجية

تفاجأ الكثير من المراقبين من تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية في السعودية، بعد أكثر بقليل من عام على احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" مع المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.

التفاصيل:

العساف أحد رجال الحرس القديم في المملكة، وتولى وزارة المالية طيلة 20 عاما، منذ عام 1996 إلى عام 2016.

بالرغم من إعفائه من منصب وزير المالية، احتفظ العساف بمنصب وزير دولة وعضو بمجلس الوزراء.

العساف ترأس وفد بلاده في قمة العشرين التي استضافتها ألمانيا عام 2017.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم اعتقال العساف ضمن "معتقلي الريتز"، بين أكثر من 200 أمير ووزير ورجل أعمال.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وسائل إعلام سعودية محلية إنه تم الإفراج عن العساف في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.

في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، نشر موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورة لاجتماع للحكومة، ظهر فيها إبراهيم العساف.

رويترز نقلت عن مصدر سعودي مطلع إن العساف استعاد منصبه وزيرا للدولة ومستشارا للملك بعد الإفراج عنه.

الوكالة نقلت عن مسؤول سعودي إن العساف متهم بالاختلاس فيما يتصل بتوسعة المسجد الحرام واستغلال منصبه ومعلومات داخلية لشراء أراض.

من هو العساف: