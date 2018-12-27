الاحتلال يصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة

صادقت ما تسمى "الادارة المدنية" الذراع التنفيذية للاحتلال والاستيطان بالضفة، على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة.

من ناحية أخرى، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقديم الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، إلى جلسة محاكمة جديدة، الخميس، وذلك للمرة الـ 106 منذ اعتقاله قبل عامين ونصف العام.

بؤر استيطانية جديدة:

صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، ذكرت، الخميس، أن "الادارة المدنية" للاحتلال صادقت على بناء 1450 وحدة استيطانية جديدة إلى جانب مخطط يجري العمل عليه لبناء 837 وحدة أخرى، في مستوطنات الضفة.

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان، ذكرت أن الإدارة المدنية صادقت الثلاثاء والأربعاء، على مخططات بناء 2191 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة المحتلة.

الحركة أوضحت في بيان أن 87% من هذه الوحدات السكنية ستبنى في مستوطنات "معزولة"، أي تقع خارج الكتل الاستيطانية. وأوضحت أن 1908 وحدات سكنية يخطط لبنائها في مستوطنة تقع شرقي جدار الفصل العنصري في الضفة و283 وحدة سكنية في مستوطنات تقع غربي هذا الجدار.

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الثلاثاء الماضي، إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة لجيش الاحتلال صادقت، على 23 مخططًا لبناء 1289 وحدة سكنية استيطانية في الضفة، حصلت 744 وحدة منها على مصادقة نهائية للبناء، ما يعني الشروع الفوري في تنفيذها.

الاحتلال يبني لليهود في الضفة ويهجر الفلسطينيين (وفا)

سلطات الاحتلال دفعت مخططات بناء 5618 وحدة سكنية خلال العام 2018 الحالي، بينها 4672 (83%) وحدة سكنية في مستوطنات "معزولة" تقع شرقي جدار العزل الإسرائيلي، ما يعني رفض إسرائيل لحل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والسعي من أجل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.

المستوطنات تعد مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية:

تصعيد وتيرة الاستيطان في الأرض الفلسطينية والتنكيل بشعبنا وممتلكاته ومقدساته بات يُهدد ثقافة السلام برمتها، وهو تدمير ممنهج لحل الدولتين، وتعميق لنظام الفصل العنصري.

نطالب الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تتمادى في هذه المرحلة في تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، مستغلة الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال والصمت الدولي لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة.

أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابق على إرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين عبر الدفع بعديد المشاريع الاستيطانية التهويدية، وتقديم رزم من التسهيلات المالية لتجمعاتهم المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

نتنياهو استهل حملته الانتخابية باجتماع مع رؤساء مجالس المستوطنين بُعيد مصادقته على بناء أكثر من 3800 وحدة استيطانية جديدة، وتقديم الوعود والإغراءات لهم لحثهم على التصويت لصالحه.

لا تخفي سلطات الاحتلال تكامل الأدوار مع المستوطنين، حيث تقوم بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق وبأعمال تجريف وهدم منازل ومنشآت وإغلاقات بالجملة في عديد المناطق.

مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية (غيتي)

محاكمة أسير للمرة الـ 106:

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تقديم الأسير محمد الحلبي (40 عامًا)، إلى جلسة محاكمة جديدة، الخميس، وذلك للمرة الـ 106 منذ اعتقاله في الخامس عشر من يونيو/حزيران عام 2016.

الحلبي يعمل مديرًا لمؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية "Worldvision" في قطاع غزة، المتخصصة في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

الأسير الحلبي، من مواليد عام 1978، ويسكن مخيم جباليا شمال قطاع غزة وحاصل على شهادة ماجستير هندسة مدنية، ومتزوج ولديه خمسة أبناء.

الحقوقي المختص بشؤون الأسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة، ذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الحلبي خلال محاولته المرور عن طريق "بيت حانون – إيرز" شمالي قطاع غزة منذ عامين ونصف العام.

الأسير الفلسطيني محمد الحلبي (مواقع فلسطينية)

تصريحات المختص بشؤون الأسرى: