الإمارات تفتح سفارتها بدمشق وتدعو للتطبيع مع نظام الأسد

أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة (الخميس) فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع علاقاتها مع سوريا على خلفية قمع الاحتجاجات ضد النظام بالقوة.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية:

القائم بالأعمال بالنيابة (لم تسمه) باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم (الخميس).

الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي.

هذه الخطوة تعزز وتفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

تتطلع دولة الإمارات إلى أن يسود السلام والأمن والاستقرار في ربوع سوريا.

الإمارات تدعو للتعامل مع نظام بشار:

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إنه تم رفع العلم الإماراتي على مقر السفارة، الواقعة في حي أبو رمانة الراقي في وسط دمشق، بعد وقت قصير من وصول مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السورية حمزة الدواليبي إلى مقر السفارة وعدد من الدبلوماسيين العرب الموجودين في دمشق.

صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات نقلت عن مصادر دبلوماسية عربية في دمشق أن "عدد الدبلوماسيين الإماراتيين الذين أوفدتهم أبوظبي الى دمشق اثنان بينهما القائم بالأعمال عبد الحكيم النعيمي".

وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلت عن القائم بالأعمال بالنيابة عبد الحكيم النعيمي أن افتتاح السفارة "دعوة لعودة العلاقات وفتح سفارات الدول العربية الأخرى".

السفير العراقي في سوريا سعد محمد رضا قال للصحفيين بعد المراسم "هذه دعوة لكل العرب للعودة إلى دمشق.. سوريا بلد مهم بالنسبة للعالم العربي، ولا يمكن الاستغناء عنه".

خلفية: