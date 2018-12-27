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سياسة|السعودية

أوامر ملكية سعودية بإعادة تشكيل مجلسي الوزراء والشؤون السياسية والأمنية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (يمين) والعاهل السعودي الملك سلمان - أرشيفية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (يمين) والعاهل السعودي الملك سلمان - أرشيفية
27/12/2018

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أوامر ملكية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية.

الأوامر الملكية:
  • إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.
  • إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
  • تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
  • تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
  • تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.
  • إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل خلفا له.
  • تعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه.
  • تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.
  • إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء التي صدر أمر ملكي بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
  • إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.
  • إعفاء فيصل بن خالد، وتعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.
  • إعفاء محمد بن نواف بن عبد العزيز السفير السعودي لدى بريطانيا من منصبه
المصدر : الجزيرة مباشر
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