وجها لوجه: قيادي إخواني يوجه 3 أسئلة للرئيس المخلوع مبارك

وجه القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" المحبوس، محمد البلتاجي، (الأربعاء)، ثلاثة أسئلة إلى الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال شهادته في قضية "اقتحام السجون".

ما القصة؟

مثّل مبارك أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض في البداية الإدلاء بشهادته، بدعوى أنها "تمس الأمن القومي، قبل أن يتراجع ويتجاوب مع القاضي.

طرق القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي على قفص الاتهام الزجاجي والذي لا يُسمح بخروج الصوت منه إلا بإذن القاضي، وطلب توجيه أسئلة إلى مبارك.

وبعد السماح له قال إن لديه ستة أسئلة للشاهد، وطرح البلتاجي سؤاله الأول على مبارك: "ما قولك بعد رواية الأحداث من وقوع اعتداء أجنبي مسلح بعد ثورة 25 يناير في الوقت الذي نفى فيه قائد الجيش الميداني الثاني آنذاك محمد فريد التسلل؟

أجاب مبارك بأن "ذلك ليس له علاقة بالشهادة".

كان مبارك قال خلال شهادته: "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين".

البلتاجي لمبارك: أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمي ـ ريترز

تطرق سؤال البلتاجي الثاني إلى "تناقض" شهادة مبارك بشأن سبب ثورة يناير بين غضب الشارع ووجود مؤامرة.

هنا تمسك مبارك، الذي أطاحت به تلك الثورة، بشهادته قائلًا: "مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة".

ردًا على سؤال بشأن عدم توقيف الجيش للعناصر المسلحة الأجنبية التي قيل إنها قتلت وخربت، أجاب مبارك: "الكلام غير صحيح، والقوات المسلحة قادرة، وهم كانوا يريدون أن يضعوها في الواجهة لتصبح كارثة".

ثم توجه البلتاجي إلى مبارك بقوله: "أدعو اللهم من كان كاذبا في ذلك اليوم خذ بصره ويعمي".

هنا تدخل القاضي، محمد شيرين فهمي، بقوله: "لاحظت أن المتهم تجاوز في سؤاله"، ثم رفض توجيه بقية الأسئلة إلى الشاهد.

أجواء المحاكمة:

ووفق مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية، وصل مبارك، برفقه نجليه (علاء وجمال)، متكئًا على عكاز، وقد غطى الشيب رأسه، لكن من دون سريره الطبي، الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته في وقت سابق.

في هذه الأثناء، ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتًا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة.

خلفيات: