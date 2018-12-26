هذه قصة آخر كوب شاي في حياة خاشقجي!

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول مخابراتي غربي (لم تسمه) قوله إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي وافق بنبرة عصبية على عرض قدمه له فريق الاغتيال لاحتساء الشاي قبيل مقتله.

تصريحات مسؤول مخابراتي غربي:

عندما وصل خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول سأله أحد أعضاء الفريق عما إذا كان يرغب في تناول الشاي.

خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله.

صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشاي، كشفت عن شعوره بعدم الارتياح.

واقعة الشاي حدثت قبل لحظات من تخدير خاشقجي ومن ثَم قتله، وتمزيق جثته.

جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة (رويترز)

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