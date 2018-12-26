البث الحي
سياسة

مصر: وزير الخارجية ومدير المخابرات يزوران السودان.. ما الأسباب؟

صورة أرشيفية لسامح شكري (يمين) وعباس كامل
صورة أرشيفية لسامح شكري (يمين) وعباس كامل
26/12/2018

قالت وزارة الخارجية السودانية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير المخابرات المصرية عباس كامل سيصلان إلى العاصمة السودانية الخرطوم الخميس.

التفاصيل:
  • الخارجية السودانية قالت إن المسؤولين المصريين سيشاركان في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين البلدين، والتي تضم وزيري الخارجية ومديري جهازي الأمن والمخابرات فيهما.
  • حسب بيان للوزارة صدر الأربعاء، تم تحديد موعد الزيارة بين الطرفين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
  • وسائل إعلام سودانية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق إن اجتماع الخميس يأتي في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي ومتابعة نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالخرطوم.
  • العاصمة المصرية القاهرة استضافت الاجتماع الأول في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري.
  • تأتي الزيارة في وقت يشهد فيه السودان منذ أسبوع احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) والرئيس السوداني عمر البشير (يسار) (أرشيفية)
 خلفية:
  • تمر العلاقات بين مصر والسودان منذ فترة بحالة من الهدوء مقرونةً بزيارات متبادلة على مستويات متعددة، في مقدمتها رئيسا البلدين.
  • مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس السوداني عمر البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبرفقته 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقا.
  • إثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي دام 17 شهرا.
  • البلدان اتفقا قبل شهر على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما "لمكافحة الإرهاب" والهجرة غير النظامية، بعد شهر من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.
  • الاتفاق جاء خلال مباحثات عقدت في الخرطوم بين وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف ونظيره المصري، محمد زكي.
  • الدولتان اتفقتا أيضًا على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع بالتناوب في البلدين، واجتماع سنوي لرؤساء الأركان، واجتماع على مستوى رؤساء الاستخبارات العسكرية في البلدين كل ستة أشهر، واجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، ولضباط الاتصال في المستوى الأدنى من البلدين كل ستة أشهر أيضًا.
  • شهدت العلاقات بين الجارتين توترات؛ جراء تباينات في قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

قس مؤيد لترمب: "الرب" غير راض عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن (فيديو)

هجم بيرسونز على إحدى الطاولات بجانبه وقلبها على ظهرها (مواقع التواصل)

تركيا تحتج على تفتيش سفينتها في المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رويترز: وفد إسرائيلي يبحث في السودان التعاون في مجال الزراعة والصحة

ترمب يهاتف نتنياهو والبرهان عن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب-23 أكتوبر (رويترز)

الشرطة الفرنسية تفكك بالقوة مخيم للاجئين في باريس(فيديو)

المخيم الجديد أقيم لإيواء مئات اللاجئين الذين تم إجلائهم من ملاجئ مؤقتة في ضاحية "سان دوني" الأسبوع الماضي دون توفير بديل. (الأناضول)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)