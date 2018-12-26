مصر: وزير الخارجية ومدير المخابرات يزوران السودان.. ما الأسباب؟
26/12/2018
قالت وزارة الخارجية السودانية إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير المخابرات المصرية عباس كامل سيصلان إلى العاصمة السودانية الخرطوم الخميس.
التفاصيل:
الخارجية السودانية قالت إن المسؤولين المصريين سيشاركان في الاجتماع الثاني للجنة الرباعية بين البلدين، والتي تضم وزيري الخارجية ومديري جهازي الأمن والمخابرات فيهما.
حسب بيان للوزارة صدر الأربعاء، تم تحديد موعد الزيارة بين الطرفين في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وسائل إعلام سودانية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق إن اجتماع الخميس يأتي في إطار متابعة نتائج الدورة الأولى للاجتماع الرباعي ومتابعة نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية التي عقدت مؤخراً بالخرطوم.
العاصمة المصرية القاهرة استضافت الاجتماع الأول في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري.
تأتي الزيارة في وقت يشهد فيه السودان منذ أسبوع احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.
خلفية:
تمر العلاقات بين مصر والسودان منذ فترة بحالة من الهدوء مقرونةً بزيارات متبادلة على مستويات متعددة، في مقدمتها رئيسا البلدين.
مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار الرئيس السوداني عمر البشير مصر بعد أسبوعين من استضافة الخرطوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبرفقته 12 وزيرا من حكومته لإجراء مباحثات بين البلدين تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقا.
إثر الزيارة قررت الحكومة السودانية إلغاء الحظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية الذي دام 17 شهرا.
البلدان اتفقا قبل شهر على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما "لمكافحة الإرهاب" والهجرة غير النظامية، بعد شهر من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.
الاتفاق جاء خلال مباحثات عقدت في الخرطوم بين وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف ونظيره المصري، محمد زكي.
الدولتان اتفقتا أيضًا على عقد اجتماع سنوي لوزراء الدفاع بالتناوب في البلدين، واجتماع سنوي لرؤساء الأركان، واجتماع على مستوى رؤساء الاستخبارات العسكرية في البلدين كل ستة أشهر، واجتماع لمدير العمليات الحربية السوداني وقائد حرس الحدود المصري كل ستة أشهر، ولضباط الاتصال في المستوى الأدنى من البلدين كل ستة أشهر أيضًا.
شهدت العلاقات بين الجارتين توترات؛ جراء تباينات في قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.