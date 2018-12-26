شاهد: غارات صاروخية إسرائيلية على دمشق والنظام يرد

قال النظام السوري إن دفاعاته الجوية تصدت لغارات إسرائيلية قرب دمشق، بينما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مضاداته الجوية تصدت لصاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل.

ما الذي حدث؟

وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما دعاها صواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية.

المصدر أضاف أن معظم الصواريخ أُسقطت قبل وصولها إلى أهدافها.

المصدر أكد اقتصار أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح.

شهود عيان أكدوا لـ "الجزيرة" أن القصف الجوي استهدف مقر الفرقة العاشرة في "قَطَنا" ومناطق السومرية وجمرايا والكسوة بريف دمشق.

متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي امتنعت عن التعليق.

الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان قالت إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

خلفية:

خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبع سنوات في سوريا، تزايد قلق إسرائيل من اتساع نفوذ إيران، الحليف الوثيق لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

الطيران الإسرائيلي قام بضرب عشرات الأهداف التي وصفها بأنها نشر إيراني أو نقل للأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

أنفاق حزب الله:

من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء زيارته للحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعملية درع الشمال العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لتدمير ما قال إنها أنفاق حفرها حزب الله على الحدود مع إسرائيل.

وأضاف "نحن هنا في القيادة الشمالية في جولة تفقدية للكابينيت، لقد أطلعنا الجيش على عملية الكشف عن الإنفاق وإغلاقها، الجيش قام بعملية رائعة، إذ قام بسلب سلاح الأنفاق من حزب الله".

فلسطين المحتلة:

وفي شأن آخر صدقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين أو تخفيض ثلث محكوميتهم.