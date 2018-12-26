روسيا تحذر أمريكا من التدخل في ترتيب الخلافة في السعودية

حذرت روسيا الولايات المتحدة من ممارسة أي ضغوط للتأثير على ترتيب الخلافة داخل الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

أبرز تصريحات المبعوث الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدنوف لوكالة بلومبرغ الأمريكية:

لا يمكنني حتى أن أتخيل على أي أساس سيتدخل شخص في أمريكا في مثل هذه القضية ويفكر فيمن ينبغي أن يحكم المملكة العربية السعودية، الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية.

بالطبع نحن ضد التدخل.. على الشعب والقيادة في السعودية أن يقرروا مثل هذه المسائل بأنفسهم.

ولي العهد السعودي الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش بعد وفاة العاهل السعودي الملك سلمان (82 عاما).

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام تقدم بتشريع جديد في الكونغرس لمعاقبة ولي العهد السعودي

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