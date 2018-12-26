روسيا تتهم إسرائيل بانتهاك صارخ لسيادة سوريا

اتهمت روسيا إسرائيل "بانتهاك صارخ لسيادة سوريا"، بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة قرب العاصمة السورية دمشق.

أبرز ما ورد في بيان الخارجية الروسية:

نحن قلقون جداً جراء الضربات وطريقة تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة سوريا.

الهجوم الإسرائيلي يمثل خرقا صارخا لسيادة سوريا وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار رقم 1701.

نشعر بقلق عميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا وشكل الهجمات.

وفق المعلومات الواردة، نفذت 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز (إف-16) غارات على محيط دمشق مساء الثلاثاء، انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

ومن اللافت أن الطيران الإسرائيلي جدد تنفيذ الغارات على سوريا تحت غطاء طائرات مدنية كانت متجهة للهبوط في مطاري دمشق وبيروت.

رد وزارة الدفاع الروسية:

وزارة الدفاع الروسية وصفت الضربات الإسرائيلية "بالاستفزازية"، قائلة إنها شكلت خطراً على طائرتين مدنيتين.

المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف أوضح أن "الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية" فيما كانت "طائرتان، غير روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت ودمشق".

المتحدث قال إن قيوداً فرضت على استخدام الدفاعات الجوية السورية "لتفادي كارثة"، مشيراً إلى أن إحدى الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة جوية روسية في سوريا.

في بيروت، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس قوله إن لبنان "نجا بأعجوبة من كارثة إنسانية كادت تصيب ركاب طائرتين مدنيتين في الأجواء اللبنانية أثناء استباحة الطيران الإسرائيلي المعادي للأجواء اللبنانية في عدوانها على جنوب دمشق".

خلفية: