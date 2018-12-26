جيروزاليم بوست: إصابة قادة بحزب الله في الغارة الإسرائيلية على دمشق

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الأربعاء، أن قادة بارزين في حزب الله جرحوا جراء الضربة الإسرائيلية الجوية التي نُـفذت أمس الثلاثاء في دمشق.

ما القصة؟

الصحيفة قالت إن الغارة الإسرائيلية استهدفت وفدا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الله، وصل إلى العاصمة السورية، دون تأكيد للمعلومة من مصدر سوري أو من طهران أو حزب الله.

الصحيفة أشارت إلى أن طائرتين إيرانيتين غادرتا دمشق قبل دقائق من شن الغارات الإسرائيلية.

مجلة نيوزويك الأمريكية نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يملك إمكانية الوصول إلى المعلومات من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي الذين لديهم معرفة مباشرة بالهجوم، أن الضربة الجوية الإسرائيلية نُفذت بعد دقائق من صعود قادة بحزب الله إلى طائرة متجهة إلى إيران.

مصدر البنتاغون قال لنيوزويك أيضا إن عدة نقاط لإمداد الذخيرة الإيرانية كانت أيضا هدفا للضربة الإسرائيلية.

المجلة أشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي يأتي بعد ستة أيام من إعلان الرئيس دونالد ترمب سحب الولايات المتحدة جنودها من سوريا.

ما الذي حدث؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، الأربعاء، إن مضاداته الجوية تصدت لصاروخ مضاد للطائرات أُطلق من سوريا باتجاه إسرائيل.

وكالة الأنباء السورية نقلت عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لما دعاها صواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من فوق الأراضي اللبنانية.

المصدر أضاف أن معظم الصواريخ أُسقطت قبل وصولها إلى أهدافها.

المصدر أكد اقتصار أضرار العدوان على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح.

شهود عيان أكدوا لـ "الجزيرة" أن القصف الجوي استهدف مقر الفرقة العاشرة في "قَطَنا" ومناطق السومرية وجمرايا والكسوة بريف دمشق.

متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي امتنعت عن التعليق.

الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان قالت إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

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