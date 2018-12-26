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سياسة

تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على وزارة الخارجية الليبية

الهجوم هو الأخير الذي يتبناه تنظيم الدولة في ليبيا
الهجوم هو الأخير الذي يتبناه تنظيم الدولة في ليبيا
26/12/2018

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

التفاصيل:
  • وكالة أعماق أضافت أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة شخصين على الأقل الثلاثاء.
  • السلطات الليبية قالت إن ثلاثة انتحاريين هاجموا وزارة الخارجية في طرابلس بسيارة ملغومة مما ألحق أضرارا.
  • السلطات أضافت أن المهاجمين فتحوا النار باتجاه الوزارة، وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.
  • وزارة الصحة الليبية أعلنت سقوط أكثر من 20 مصابا.
  • عقب الهجوم، طالب وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا جزئيا حتى تتمكن السلطات من مواجهة الجماعات المتشددة.
  • سيالة قال إن السبب في استهداف وزارة الخارجية هو "أنها رمز السيادة".
خلفية:
  • تبنى تنظيم الدولة في سبتمبر/ أيلول الماضي هجوما انتحاريا في العاصمة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط، قتل فيه شخصان.
  • في مطلع مايو/ أيار، نفذ انتحاريان هجوما على مقر هيئة الانتخابات في العاصمة، أسفر عن سقوط 14 قتيلا، بينهم 9 من موظفي المفوضية.
  • بداية الشهر الجاري، أعلن رئيس المفوضيّة الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أن استفتاء على دستور جديد في ليبيا يمكن أن ينظم في فبراير/ شباط 2019 إذا توافرت الظروف الأمنية لإجرائه.
  • السائح قال إنّ استتباب الأمن هو "التحدّي الأبرز، لأنّ المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير (في شهر مايو) تعرّضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرّها، ما يتطلّب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن".
  • العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات بين 27 أغسطس/ آب والسابع من سبتمبر/ أيلول بين مجموعات مسلحة متناحرة أسفرت عن سقوط أكثر من ستين قتيلا.
المصدر : وكالات
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