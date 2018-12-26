تنظيم الدولة يتبنى الهجوم على وزارة الخارجية الليبية

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم على وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

التفاصيل:

وكالة أعماق أضافت أن ثلاثة من أعضاء التنظيم نفذوا الهجوم الذي أودى بحياة شخصين على الأقل الثلاثاء.

السلطات الليبية قالت إن ثلاثة انتحاريين هاجموا وزارة الخارجية في طرابلس بسيارة ملغومة مما ألحق أضرارا.

السلطات أضافت أن المهاجمين فتحوا النار باتجاه الوزارة، وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

وزارة الصحة الليبية أعلنت سقوط أكثر من 20 مصابا.

عقب الهجوم، طالب وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة برفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا جزئيا حتى تتمكن السلطات من مواجهة الجماعات المتشددة.

سيالة قال إن السبب في استهداف وزارة الخارجية هو "أنها رمز السيادة".

خلفية: