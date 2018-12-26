اليمن: رئيس فريق المراقبين يعقد اجتماعا بين طرفي القتال بالحديدة

يعقد رئيس الفريق الأممي لمراقبة قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة باتريك كاميرت، أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع.

التفاصيل:

من المتوقع أن يركز الاجتماع الأول على رسم الخطوط العريضة للاتفاق على البنود التي ما زالت غامضة ومحل خلاف الطرفين، ووضع جدول زمني لتنفيذ تطبيق الاتفاق.

مصادر مطلعة قالت إنه تم نقل ممثلي الحكومة اليمنية عبر مدرعات تابعة للأمم المتحدة، من خطوط التماس بين الطرفين إلى موقع الاجتماع.

واندلعت اشتباكات في الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين قبيل انعقاد اجتماع للجنة عسكرية مشتركة برئاسة الأمم المتحدة مكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول.

صورة عامة لمدينة وميناء الحديدة اليمني (رويترز)

ما الذي حدث؟

تردّدت في القسم الشرقي من المدينة المطلة على البحر الأحمر في الساعات الأولى من الصباح أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة.

الحوثيون يتهمون التحالف السعودي الإماراتي بانتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة:

بدوره، أكد الناطق العسكري باسم قوات الحوثي العميد يحيى سريع، أن من وصفهم بمرتزقة العدوان واصلوا خروقهم لوقف إطلاق النار في الحديدة، وقال.

الخروق تركزت باتجاه المديريات البعيدة عن مواقع انتشار لجان المراقبة كمديرية حيس والدريهمي والكيلو ستة عشر.

قوات الجيش واللجان الشعبية أفشلت محاولة تسلل لمن سماهم مرتزقة العدوان إلى جنوب قرية الشعب غرب حيس.

طيران التحالف السعودي الإماراتي شن 28 غارة خلال الساعات 24 الماضية.

كبير المراقبين الدوليين في الحديدة

مصادر محلية ذكرت أن رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة باتريك كاميرت، اجتمع مع مسؤولين محليين وقادة عسكريين من جماعة الحوثي لمناقشة ترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة، باتريك كاميرت

الوضع الميداني:

18 مسلحا من جماعة الحوثي قتلوا وأصيب آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهة القـبـيطة بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

الجيش الوطني اليمني أكد سيطرته على عدد من التلال والمواقع العسكرية في تلك الجبهة، موضحا أنه سيطر على تلال (الأسرى والطويلة والعدن والسقايه) إلى جانب السيطرة النارية على تلال الكرب ومدرستي الخضر والأمل المطلتين على منطقتي وادي البير ودياش.

10 من عناصر القوات الموالية للحكومة قتلوا وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء الهدنة، حسبما أفاد، الثلاثاء، مصدر في التحالف العسكري الداعم للحكومة بقيادة السعودية في هذا البلد.

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