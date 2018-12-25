هنية: لا يحق لنتنياهو قاتل الأطفال أن يتطاول على أردوغان

ندّد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، بتطاول رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

تصريحات هنية لوكالة الأناضول:

لا يحق لمجرم وقاتل للأطفال أن يعطي دروساً في الإنسانية، ولا يمكن لمن يمارس الإرهاب والظلم في فلسطين أن يتطاول على من يناصر المظلومين في العالم.

هيهات أن تُغطّي سُحب الظلم والإجرام التي يمثلها نتنياهو، شمس الحق والعدالة التي يمثلها المناصرون للمظلومين، وهيهات أن تحجب أكاذيب نتنياهو وتخرّصاته صوت الحق الصادح المنتصر للمظلومين.

تطاول نتنياهو على أردوغان، يأتي بسبب حالة الانفصام والرّعب والذعر التي يعيشها هذا المجرم، بفعل صمود الشعب الفلسطيني ونجاح حركات مقاطعة كيانه في العالم، وتهم الفساد التي تواجهه داخلياً.

نتنياهو مجرم وقاتل للأطفال ومرتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

نتنياهو لا يعرف للإنسانية معنى، ولا يفقه لها مبنى، حينما يتحدّث عنها القادة والزعماء الأحرار كالرئيس رجب طيّب أردوغان.

كيف لمن ينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني ويعتدي على أرضه ومقدساته، أن يتطاول على منْ يتضامن مع المظلومين ويقف معهم في محنتهم ويعيش معهم آلامهم معاناتهم بفعل إرهاب الاحتلال!.

لا يحق لمن تلطخت يداه بدماء أطفال فلسطين ونسائها وشيوخها، ويرتكب بحقّهم أبشع الجرائم والمجازر على مدار 70عاماً، ومنْ يقف على رأس أطول احتلال إحلالي غاشم في العالم، أن يتحدّث عن الإنسانية وحقوق الإنسان.

لا يمكن لمن يسرق الأرض الفلسطينية ويهجر أهلها ويعتقل الآلاف من الفلسطينيين بينهم الأطفال والنساء، ويحرمهم من أبسط حقوقهم، ويسجن ويحاصر أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزّة، والمتهم في قضايا فساد أن يعطي دروساً في الديموقراطية!.

ختم زعيم حركة حماس، حديثه بالاستشهاد بقول الشاعر العربي "الأعشى": " كَناطِحٍ صَخْرَةً يَوْماً ليِوُهِنَها … فَلَمْ يَضِرْها وأوْهى قَرْنَه الوعِلُ".

خلفيات:

خلال الأيام الماضية تطورت حرب كلامية بين تركيا وإسرائيل بعدما اتهم بنيامين نتنياهو أنقرة بارتكاب "مجازر" بحقّ الأكراد.

بدأت المشادة الكلامية السبت الماضي عندما قال أردوغان لشباب أتراك "لا تركلوا عدوّكم بعد طرحه أرضاً… فأنتم لستم يهوداً في إسرائيل".

نتنياهو رد على أردوغان بتغريدة قال فيها إنه لا يحق للرئيس التركي تقديم نصائح "أخلاقية" لإسرائيل بما أنه "يحتلّ شمال قبرص في حين يذبح جيشه الأطفال والنساء في القرى الكردية داخل وخارج تركيا".

أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 22, 2018

الأحد الماضي قال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "أصبحت الآن هدفا لجنون يومي للدكتاتور المعادي للسامية أردوغان. إسرائيل تشكل هاجساً له. لكن هناك تقدما، في السابق كان أردوغان يهاجمني كل ساعتين أما الآن فكل ست ساعات". وأضاف "هذا البلد (تركيا) يصبح كل يوم أكثر دكتاتورية".

أردوغان مهووس بإسرائيل. إنه يعلم تماما ماذا هو جيش أخلاقي وماذا هي ديمقراطية حقيقية خلافا لجيشه الذي يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية. دولته تصبح أكثر طغيانية يوما بعد يوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 23, 2018

رد أرودغان:

وصف أردوغان نتنياهو بأنه "مستبدّ وصلف ويرأس دولة إرهابية".

"إن إسرائيل تحتلّ فلسطين وترتكب آثاماً وجرائم ضدّ الإنسانية ومجازر".

خاطب نتنياهو بقوله "طرقت الباب الخطأ، أردوغان هو صوت المظلومين أمّا أنت فإنك صوت الظالمين، وتمارس إرهاب الدولة".

"لا يحق لإسرائيل توجيه الاتهامات لأي طرف قبل أن تُحاسب على خطاياها وجرائمها ضد الإنسانية والمذابح التي ارتكبتها والدمار الذي تسببت فيه".

"أنتم بجنودكم وشرطتكم تنهالون ضربا وتنكيلاً على الأطفال والنساء، ونتنياهو على رأس دولة الإرهاب".

"نتنياهو يهاجم بأوقح العبارات، تركيا التي تدافع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، ويبدي امتعاضا من دفاع أنقرة عن المظلومين".

"يتهمنا هذا الذي اسمه بنيامين نتنياهو، باحتلال شمال جزيرة قبرص، وبقتل النساء والأطفال، وأظن أن اتهاماته لنا عبارة عن خلط في الأوراق، ولعله كان يقصد بلاده وممارسات جنوده ضد الأبرياء في الأراضي الفلسطينية".

https://twitter.com/RD_turk/status/1076777036528734208?ref_src=twsrc%5Etfw

الرئاسة التركية

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال أمس: