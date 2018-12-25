محاكمة قيادي بالعدالة والتنمية المغربي في جريمة قتل.. ما القصة؟

بدأت اليوم، في مدينة فاس شمال المغرب، محاكمة مثيرة للجدل لقيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، وتم تأجيل المحاكمة إلى 12 فبراير/شباط القادم، بحسب وسائل إعلام محلية.

التفاصيل:

القيادي عبد العالي حامي الدين يحاكم في قضية كان حكم عليه فيها عام 1993 تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا بجامعة فاس، في مشاجرة بين طلاب يساريين وإسلاميين أدت إلى مقتل أحد الطلاب اليساريين محمد آيت لجيد.

حكم على حامي الدين حينها بالسجن عامين بعد إدانته بـ "المشاركة في مشاجرة مورس خلالها عنف أدى إلى موت".

عبد الصمد إدريس أحد محامي حامي الدين، قال اليوم إن "هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا".

إدريس أضاف "وفق المبادىء البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين" في القضية ذاتها.

جواد بنجلون تويمي أحد محامي الطرف المدني رد أنه "يتعين ترك العدالة تقوم بعملها".

حزب العدالة والتنمية عبر عن دعمه لحامي الدين فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء سعد الدين العثماني قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه "غير مفهوم".

وزير العدل مصطفى رميد (وهو من قادة الحزب الحاكم) شكك في استقلالية القضاء ما أثار غضب القضاة. ونددت جمعيات قضاة بـ "تجاوز" و"مزايدة سياسية".

فضلا عن تواجد مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية وحضور كبير لقيادات الحزب، حضر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران إلى محكمة الاستئناف دعما لحامي الدين الذي يعرف بأنه من المقربين جدا منه.

حامي الدين، هو أيضا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).

في وقت سابق هذا الشهر، نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، مناقشته الانسحاب من الحكومة، على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

الحزب قال في بيان له، إنه "ينفي ما جاء في موقع الكتروني محلي من أن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة".

خلفيات: