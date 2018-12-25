قيادي بالجيش السوداني يدعو للاستجابة لمطالب المواطنين

دعا قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الفريق محمد حمدان حميدتي، (الثلاثاء) حكومة بلاده إلى "توفير الخدمات للمواطنين، وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم".

تصريحات حميدتي جاءت خلال مخاطبته اليوم الكتيبة الخاصة من قوات الدعم السريع العائدة من الحدود السودانية الليبية ومنطقة وادي هور بشمال دارفور إلى الخرطوم.

أبرز تصريحات حميدتي وفق وكالة الأنباء السودانية:

دعا الحكومة إلى توفير الخدمات للمواطن والإيفاء بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم لهم.

عبر عن شكره وتقديره للشعب السوداني على صبره، ووصف كل من يتكلم عن عدم صبر الشعب السوداني بأنه منافق.

لابد من الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين.

حتى هذا اليوم هناك مشكلة في السيولة، ويجب أن تتم محاسبة كل من يعمل على تخريب الاقتصاد من الفاسدين أيَّاً كانت وجهته.

المندسون والمتمردون والمهربون والمخربون، هؤلاء قوات الدعم السريع لهم بالمرصاد.

حذر الأحزاب بمراجعة حساباتها لافتا إلى أن مهمة قواته حماية البلاد والحدود.

يجب أن يكون هناك حل حقيقي وجذري للأزمة والمشكلة الاقتصادية.

يجب أن تتم عملية جمع السلاح في كل مكان، ولن ننتظر حتى تضيع البلاد من أيدينا وهذا لا مجاملة فيه.

طالب قواته بالانضباط والالتزام تجاه المواطنين مؤكداً أهمية التعاون معهم.

#السودان #سونا| دعا الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي قائد قوات #الدعم_السريع الحكومة لتوفير الخدمات للمواطن والإيفاء بواجباتها وتوفير سبل كسب العيش الكريم. وقال إنه لابد من الرقابة على السوق والأسعار والتصدي للجشعين. وزاد حتى هذا اليوم هناك مشكلة في السيولة.https://t.co/ZhanSdfTPI pic.twitter.com/A7QNAneLK8 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) December 25, 2018

قوات الأمن تفرق المتظاهرين:

قامت قوات الأمن السودانية بتفريق آلاف المحتجين على الأوضاع المعيشية قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء.

شهود عيان أفادوا بأن آلاف المحتجين انطلقوا من منتصف شارع "القصر" متوجهين نحو مقر الرئاسة.

الشهود ذكروا أن المحتجين طالبوا البشير، بالتنحي عن السلطة.

https://twitter.com/MazinB_/status/1077544402032214016?ref_src=twsrc%5Etfw

البشير يرد:

من جانبه قال الرئيس السوداني، عمر البشير، (الثلاثاء) إن هناك مخربين وعملاء يهدفون لتعطيل البناء والتنمية في البلاد.

ألقى البشير، خطابا أمام تجمع جماهيري في بلدة "ود الحداد"، بالجزيرة، اعتبر فيه "وقوف واحتشاد الجماهير" لسماع خطابه، ردًا على كل "خائن وعميل"، وعلى الذين روجوا وأطلقوا شائعة القبض عليه ووضعه في السجن.

خلفيات: