شاهد: وداع "شيخ العراقيب" أثناء دخوله سجن الاحتلال

دخل الشيخ صيّاح الطوري (69 عامًا) شيخ قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف إسرائيليًا في النقب المحتل جنوبي فلسطين، الثلاثاء، سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر.

ورافق المئات في النقب المحتل، الشيخ الطوري وهو في طريقه لقضاء محكوميته، كما انطلقت معه مسيرة سيارات لتوديعه، وشارك في المسيرة العديد من الأهالي والقيادات السياسية.

40 تهمة:

المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد ردت بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، طلب الاستئناف الذي تقدم به شحدة بن بري، محامي الطوري، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل (8.363 دولارًا) التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.

محكمة الصلح في بئر السبع، أصدرت بتاريخ 24 ديسمبر العام الماضي، قرارًا بسجن الطوري بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري.

19 تهمة من التهم الأربعين، متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة أخرى متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي.

مسيرة وداع:

المئات في الداخل الفلسطيني المحتل، رافقوا الشيخ الطوري، صباح الثلاثاء، وهو في طريقه لقضاء محكوميته في سجن الرملة، وعلى رأسهم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة الذي اُعتقل عدة مرات مع الشيخ صياح الطوري، والنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، والشيخ كمال الخطيب نائب زعيم الحركة الإسلامية في الداخل المحتل.

مسيرة سيارات انطلقت من العراقيب برفقة شيخها الطوري، لتوديعه بمشاركة العديد من سكان قريته وأهالي النقب وشخصيات وقيادات سياسية وجماهيرية من المجتمع العربي.

المسيرة وصلت إلى مدينة رهط وانضم إليها عشرات الناشطين لتواصل طريقها لسجن الرملة، ونظمت وقفة تضامنية مع الطوري، قبيل دخوله السجن، ورفع المشاركون في المسيرة أعلامًا ورايات حملت صور الطوري.

تصريحات شيخ العراقيب:

الظلم سيزول وسأعود إلى أرض العراقيب بعد إتمام فترة حبسي.

لا شيء يثنيني عن البقاء فوق ثرى أرضى وأرض آبائي وأجدادي، فإما فوقها عزيزًا كريمًا أو تحتها عزيزًا كريمًا.

تصريحات د. أيمن عودة:

الشيخ صياح الطوري هو رمز فلسطيني كبير، وأنه يصنع مأثرة فلسطينية بصموده.

آمل عند خروج الشيخ صيّاح من سجنه أن يدخل الفاسد نتنياهو مباشرة الى السجن.

تصريحات الشيخ كمال الخطيب:

أبو عزيز سيدخل السجن الظالم لأنه رفض أن تكسر إرادته وعزيمته أو يتنازل عن ثوابت شعبه وعن الصمود في العراقيب.

الكل يجمع على أن شيخ العراقيب رمز فلسطيني يعتز به في تاريخنا المعاصر سيسجله التاريخ كرمز للعزة والشرف.

أبو عزيز، أنت تنتقل إلى سجن الظالم لكنك ستظل في قلب كل فلسطيني يقدر جهدك وعطاءك.

نودعك اليوم في حفظ الله، وسنرافقك مرة أخرى إلى العراقيب عند الخروج.

سنقر خطة بضرورة أن يتواجد أبناء شعبنا أسبوعيًا في العراقيب، ولن تبقى العراقيب وحيدة.

تصريحات جمعة الزبارقة:

أبو عزيز رمز الصمود والثبات والتشبث بأرض الآباء والأجداد هنا في النقب، يدخل السجن بتهمة الدفاع عن الأرض وحماية الوجود وهذا شرف كبير.

الشيخ صيّاح يدخل بكرامة مرفوع الهامة وبشموخ وطني نقباوي أصيل وسيخرج كذلك بإذن الله. أبو عزيز حر رغم المعتقل.

سلطات الاقتلاع الإسرائيلي هدمت قرية العراقيب 137 مرة خلال 8 سنوات، منذ شنت حملات الهدم والطرد عام 2010 بحق أهلنا في العراقيب.

منذ ذلك الوقت يقارع الشيخ صيَاح وأهل بلده جرافات الدمار والخراب ويتصدون لسياسة التهجير.

كانوا يبنون قريتهم كل مرة من جديد عقب كل عملية هدم، ويعيشون بأبسط مقومات الحياة رغم كل التحديات، وذلك حفاظا على الأرض والوجود، وهذه أقوى رسالة لحكومة اليمين الفاشي، أننا هنا باقون.

هدم للمرة الـ137:

في سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب للمرة الـ137، يوم الخميس الماضي، وكما في المرات السابقة، يقوم السكان بإعادة بناء القرية من جديد مؤكدين أنهم لن يرحلوا.

سلطات الاحتلال هدمت القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة البناء، ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح.

حكومة الاحتلال لا تعترف بقرية العراقيب كحال عشرات القرى في النقب المحتل وترفض تقديم أي خدمات لها، ولكن سكانها وعددهم بالعشرات، يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

منظمة "ذاكرات" والتي تضم نشطاء إسرائيليين "يهودًا وعربًا" وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، قالت في تقرير سابق، إن قرية العراقيب أقيمت للمرة الأولى، في فترة الحكم العثماني على أراض اشتراها السكان.

المنظمة ذكرت أن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان العراقيب من القرية منذ عام 1951 بهدف السيطرة على أراضيهم، وحين بدأ السكان بزرع أراضيهم منذ عام 2000، قامت إسرائيل برش الحقول وحرثها من أجل تدمير المحصول.

استيطان في النقب المحتل:

هدم العراقيب يأتي في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.

السلطات الإسرائيلية تواصل مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، وتشريد سكانها سعيًا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب وتركيز العرب في تجمعات سكنية محدودة.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين، ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

سلطات الاحتلال تحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران وبير هداج.

البلدات العربية في الداخل المحتل شهدت جرائم هدم بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على التراخيص اللازمة، ولا توفر حلولًا لأزمة السكن الخانقة.

صور من مسيرة توديع شيخ العراقيب قبل دخوله سجن الرملة بالنقب المحتل