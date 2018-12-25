شاهد: مقتل ثلاثة في هجوم على وزارة الخارجية الليبية

قالت وزارة الصحة الليبية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما هاجم "انتحاريون" وزارة الخارجية في طرابلس اليوم الثلاثاء فيما قال مصدر أمني إن المهاجمين يشتبه أنهم عناصر تنظيم الدولة

التفاصيل:

المصدر الأمني قال إن المهاجمين الثلاثة بدأوا الهجوم بسيارة ملغومة وألحقوا أضرارا بمركبات ومبان ثم فتحوا النار باتجاه الوزارة. وتمكن اثنان منهم من دخول المبنى وتفجير نفسيهما بداخله، وقتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

دخان كثيف تصاعد من المبنى الذي طوقته قوات الأمن في الوقت الذي جرى فيه نقل المصابين للمستشفى. وقالت وزارة الصحة إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا.

وزارة الخارجية دانت الهجوم على موظفيها قائلة "الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم".

مصدر من كتيبة ثوار طرابلس، إحدى أقوى الجماعات المسلحة في العاصمة، قال لـ"رويترز" إن المتحدث باسمها عبد الرحمن المزوغي قُتل في الهجوم.

طارق الدواس، الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، اتهم تنظيم الدولة بتنفيذ الهجوم. وقال إن التفجير الغادر كان من قبل المجموعات المارقة من مجموعات التنظيم.

البعثة الأممية في ليبيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، دانوا اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس.



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